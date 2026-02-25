Premiera Xiaomi 17T coraz bliżej. Są nowe informacje

Chociaż chiński producent zaprezentował serię Xiaomi 15T zaledwie kilka miesięcy temu, to premiera kolejnej generacji może być już naprawdę blisko. Nawet bliżej niż się spodziewasz.

Smartfon Xiaomi 17T zadebiutuje wraz z Xiaomi 17T Pro już za kilka dni?!

Smartfony Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro zadebiutowały w Polsce 24 września 2025 roku, niemal dokładnie rok po tym, jak do sprzedaży w Polsce trafiły modele Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro (26 września 2024 roku). Kolejna generacja powinna zatem ujrzeć światło dzienne również we wrześniu, prawda?

Cóż, niekoniecznie. Już w październiku 2025 roku pojawiła się informacja, że smartfon Xiaomi 17T zostanie zaprezentowany wraz z modelem 17T Pro przed targami MWC 2026 w Barcelonie, które zaczynają się 2 marca 2026 roku. Wydawało się to jednak nieprawdopodobne, żeby nowa generacja debiutowała zaledwie pięć miesięcy po poprzedniej.

Taki scenariusz ostatecznie jest realny, ponieważ renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że smartfon Xiaomi 17T oraz model Xiaomi 17T Pro zostały złożone do potwierdzenia, czyli producent rozpoczął proces ich certyfikacji. To jeden z ostatnich „przystanków” przed premierą, co wskazuje, że faktycznie może odbyć się ona dużo wcześniej niż dopiero we wrześniu.

Tutaj trzeba przypomnieć, że globalna premiera Xiaomi 17 Ultra zaplanowana jest na 28 lutego 2026 roku i teoretycznie seria Xiaomi 17T może zostać zaanonsowana razem z nim oraz Xiaomi 17, aczkolwiek mimo wszystko wydaje się to mniej niż bardziej realne.

Xiaomi 17T i 17T Pro nie przyniosą zbyt wiele nowości

Drastyczne skrócenie odstępu to zaskakująca decyzja, którą trudno logicznie uzasadnić. Nie wiadomo, co kierowało Chińczykami – odwaga i przekonanie, że klienci nie będą tego analizować, czy lekkomyślność i zbytnia pewność siebie, ponieważ nowe modele nie będą znacząco różniły się od poprzedników.

Niedawno pojawiły się bowiem informacje, że Xiaomi 17T otrzyma taki sam zestaw aparatów jak Xiaomi 15T. Największą zmianą może być akumulator o większej pojemności – 6500 mAh (vs 5500 mAh), choć wciąż z obsługą ładowania przewodowego o maksymalnej mocy 67 W.

Specyfikacja aparatów w Xiaomi 15T (źródło: Xiaomi)

Ponadto jest mowa o zastosowaniu procesorów MediaTek Dimensity 8500 i MediaTek Dimensity 9500s oraz systemu obrazowania Leica i teleobiektywu peryskopowego w Xiaomi 17T Pro (peryskopowy teleobiektyw oferuje już Xiaomi 15T Pro).