Ilu testerów, tyle opinii. Aparat Galaxy S23 Ultra raz świetny, raz beznadziejny

Samsung Galaxy S23 Ultra jest najlepszym smartfonem o klasycznej budowie w ofercie producenta z Korei Południowej. Nie wszyscy są jednak zgodni, jeśli chodzi o możliwości tego flagowca. Koreańczycy pokazali dowód na to, że niechlubni testerzy nie potrafili docenić aparatu w topowej eSce.

Miażdżąca recenzja aparatów w smartfonie Samsung Galaxy S23 Ultra

Niedługo po premierze serii Galaxy S23 pojawiła się recenzja aparatów autorstwa DxOMark. Jest to prawdopodobnie najbardziej znany benchmark w segmencie smartfonów – swego czasu producenci często chwalili się wynikami, uzyskanymi przez ich nowości (szczególnie Huawei, ale nie tylko). Jednocześnie DxOMark można określić jako „najbardziej kontrowersyjnego testera aparatów”. Tutaj warto wspomnieć, że testuje nie tylko aparaty, ale też na przykład głośniki i akumulatory w smartfonach, lecz to właśnie testy możliwości z obszaru fotografii i filmowania zawsze wzbudzają najwięcej kontrowersji.

Nie inaczej było z testem aparatów w Galaxy S23 Ultra – smartfon otrzymał sumarycznie zaledwie 140 punktów i obecnie jest dopiero na 11. miejscu w ogólnym rankingu, ex aequo z Google Pixel 7 i vivo X90 Pro+. Wyższą ocenę otrzymały m.in. Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone’y 13 Pro i 14 Pro oraz Huawei P50 Pro i Mate 50 Pro. Aktualnym liderem jest HONOR Magic 5 Pro z wynikiem 152 punktów.

DxOMark zarzuca się, że jego testy „są opłacone” i niewiarygodne, mimo że procedura testowania jest dokładnie opisana na stronie benchmarku – w artykule zawarto m.in. informacje na temat wagi każdego aspektu w ogólnej ocenie oraz schemat testowania (podczas każdego robionych jest 3000 zdjęć i nagrywane 150 minut wideo). Niektórzy producenci nawet „obrazili się” na DxOMark i ogłosili, że nie będą wysyłać swoich nowych smartfonów do testów. Nie zniechęciło to jednak testerów – nadal robią swoją robotę i wciąż wzbudzają mnóstwo kontrowersji.

Wyniki testu aparatu w smartfonie Samsung Galaxy S23 Ultra (źródło: DxOMark)

Tutaj warto wspomnieć, że DxOMark testuje aparaty nie tylko w topowych smartfonach, ale również w tańszych modelach, aczkolwiek ich recenzje stanowią mniejszą część ogólnej puli testów – mimo wszystko większy nacisk kładzie się na high-endy, bowiem ich testy zawsze są szeroko komentowane, co tylko przysparza (nie)popularności benchmarkowi.

Wyśmienita recenzja aparatów w smartfonie Samsung Galaxy S23 Ultra

Oczywiście Samsung nie skomentował testu aparatów w Galaxy S23 Ultra autorstwa DxOMark. Można to zrozumieć – w końcu nie ma się czym chwalić, a nie każdy musi wiedzieć, że ten benchmark przez wiele osób uznawany jest za niewiarygodny. Koreańczycy postanowili natomiast pochwalić się oficjalnie (za pomocą komunikatu w swoim biurze prasowym), że ich najnowszy flagowiec z serii Galaxy S zdobył najwyższą ocenę – 5 gwiazdek – w niezależnej ocenie VCX Forum, które jest organizacją non-profit, zajmującą się badaniami technicznymi i oceną aparatów urządzeń. Moduł z aparatami na tyle dostał 70 punktów, a aparat na przodzie 64 punkty.

Co ciekawe, Samsung Galaxy S23 Ultra otrzymał dokładnie taką samą punktację jak Samsung Galaxy S22 Ultra, ale w przypadku głównego aparatu punkty za poszczególne aspekty mocno się różnią – tegoroczny model dostał więcej za jakość zdjęć (75 vs 73) i wideo (76 vs 70), ale jednocześnie dużo mniej za wydajność aparatu: AF/Timing – 50 (vs 54) i Stabilizacja – 62 (vs 72).

VCX Forum, podobnie jak DxOMark, testuje nie tylko flagowe smartfony, ale też dużo tańsze. TOP 5 w całości należy jednak do flagowców Samsunga. Ciekawostką jest, że nawet w TOP 10 nie ma żadnego iPhone’a – pierwszy, iPhone 14 Pro Max, znajduje się dopiero na 11. miejscu.

Na stronie VCX Forum można przeczytać, w jaki sposób testowane są aparaty w smartfonach. Zachęcamy też do przeczytania, co Kasia sądzi o aparatach w Samsungu Galaxy S23 Ultra.