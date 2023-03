OnePlus nie jest taki sam jak inni producenci – on świętuje, konkurencja płacze

Producenci smartfonów zdecydowanie nie zaliczą 2022 roku do udanych. Obecny rok miał zmienić tę sytuację, ale na znaczącą poprawę większość marek będzie musiała poczekać. Są jednak wyjątki – sprzedaż smartfonów OnePlus szybuje w górę.

Dostawy smartfonów mocno w dół

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o tym, że w ostatnim roku dostawy smartfonów znacznie spadły. Według IDC, w 2022 roku dostarczono na rynek 1,2055 mld smartfonów, a to aż o 11,3% mniej niż w 2021 roku. Spadek dostaw nie przekłada się 1:1 na zmniejszoną sprzedaż urządzeń, jednak jest to ze sobą ściśle powiązane. Do tego stanu rzeczy przyczynił się przede wszystkich kryzys i rosnąca na niemal całym świecie inflacja. Przez wzrost cen podstawowych produktów klienci zdecydowanie rzadziej decydują się na zakup nowego smartfona.

źródło: IDC

Analitycy tego segmentu rynku niedawno spodziewali się ożywienia rynku smartfonów pod koniec 2023 roku. Szybko jednak zmienili zdanie – zamiast spodziewanego 2,8% wzrostu dostaw oczekują teraz ich spadku o 1,1% względem 2022 roku, do 1,19 mld sztuk (w skali całego 2023 roku).

Znaczące wzrosty dostaw, wynoszące około 5,9%, mają nastąpić dopiero w 2024 roku. Warto dodać, że według prognoz 62% dostarczonych w 2023 roku smartfonów będzie obsługiwało sieć 5G, ale ta technologia szybko ma zyskiwać na popularności i w 2027 roku ten odsetek wzrośnie do aż 83%.

OnePlus z gigantycznym wzrostem sprzedaży

Jak sami widzicie, ostatnie czasy nie należały do najłatwiejszych dla producentów smartfonów. Jednak jeden z nich chwali się świetnym wynikiem sprzedażowym. Mowa tutaj o chińskiej marce OnePlus. Prezes marki Li Jie poinformował, że w 2023 roku OnePlus osiągnie wzrost, wbrew globalnemu trendowi na rynku. Dodatkowo nie są to byle jakie wartości – w tym roku sprzedaż smartfonów producenta ma wzrosnąć aż o 260% w stosunku do 2022 roku!

OnePlus 11 (fot. Tabletowo)

Li Jie przypisuje ten sukces nowej strategii firmy oraz wprowadzeniu na rynek trzech nowych produktów: OnePlus 11, OnePlus Ace 2 i OnePlus Ace 2V . Według prezesa marki są to produkty, które są chwalone przez klientów za ich wytrzymałość i przystępność cenową. Producent twierdzi także, że jego urządzenia zyskały sporą popularność wśród konsumentów w przedziale cenowym od 300 do 700 dolarów.