Oferta MediaTeka niespodziewanie wzbogaciła się o nowy procesor. Takiego jeszcze nie było

MediaTek po raz kolejny nas zaskoczył. Tajwański producent producent procesorów niespodziewanie dołączył do swojej oferty kolejny, nowy układ. Co więcej – na rynku zadebiutował już pierwszy smartfon z tym SoC na pokładzie!

Niespodziewana, cicha premiera procesora MediaTek Dimensity 6020

Jeszcze do niedawna MediaTek rozwijał swoją ofertę procesorów do urządzeń mobilnych w przewidywalny sposób. W przypadku serii Dimensity z modemami 5G składała się ona z serii Dimensity 9xxx, Dimensity 8xxx, Dimensity 1xxx, Dimensity 9xx, Dimensity 8xx i Dimensity 7xx. Nic nie wskazywało na większe zmiany w portfolio. To była jednak cisza przed „burzą”.

źródło: MediaTek

Tajwańczycy ostatnio zaczęli nas bowiem zaskakiwać. W lutym ogłosili premierę Dimensity 7200, który jednocześnie jest pierwszym SoC z serii Dimensity 7xxx. Teraz do oferty dołączył Dimensity 6020, który jest protoplastą kolejnej, nowej serii procesorów – Dimensity 6xxx. W przeciwieństwie jednak do Dimensity 7200, nie zaanonsowano go w zauważalny sposób – informacje o Dimensity 6020 po prostu pojawiły się na stronie MediaTeka i tyle.

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: Dimensity 6020 ma dość nietypowe oznaczenie, niespotykane w seriach Dimensity 9xxx, Dimensity 8xxx i Dimensity 7xxx – jedynie w linii Dimensity 1xxx można znaleźć procesory Dimensity 1050 i Dimensity 1080.

MediaTek Dimensity 6020 – specyfikacja

Procesor powstaje w 7-nm procesie litograficznym TSMC N7. Jego CPU składa się z dwóch rdzeni Arm Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Arm Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to zaś Arm Mali-G57 MC2. SoC obsłuży pamięci RAM LPDDR4X 2333 MHz i UFS 2.2, wyświetlacze o rozdzielczości do 2520×1080 pikseli, odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz i 120 Hz, aparaty 64 Mpix lub 16 Mpix + 16 Mpix jednocześnie, a także łączność Bluetooth 5.1 i WiFi 5 (a/b/g/n/ac).

Patrząc na portfolio procesorów MediaTeka z serii Dimensity, można by dojść do wniosku, że Dimensity 6020 stoi wyżej w hierarchii niż linia Dimensity 1xxx, na co miałaby wskazywać wyższa cyfra na początku. To błędne założenie, bowiem już Dimensity 1000 jest parametrowo lepszy. Nowy układ trafi zatem do tanich smartfonów – pierwszy już nawet zadebiutował na rynku, iQOO Z7i (jego cena zaczyna się w Chinach od równowartości ~600 złotych).