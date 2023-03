Ten powerbank kosztuje tyle co smartfon. Dlaczego tak dużo?

Powerbanki to sprzęt, który zazwyczaj nie jest na tyle interesujący, by było o czym pisać. Od każdej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Tak jest w przypadku power banku, który wprowadza na rynek marka Xtorm. To urządzenie, które może pochwalić się nie tylko dużą pojemnością i wysoką mocą ładowania, ale też naprawdę (za) wysoką ceną.

Powerbank Xtorm – co oferuje?

Bez wątpienia jednym z grzechów głównych większości power banków, które są dostępne na rynku, jest fakt, że po prostu energii jest w nich zawsze zbyt mało i nie wystarcza ona na wiele ładowań. Holenderski producent wyposażył jednak swój najnowszy produkt XB402 Titan w akumulator o pojemności 24000 mAh. I zapewnia, że wystarczy to na naładowanie MacBooków lub innych laptopów – bank energii może w pełni zasilić ich baterię w zaledwie półtorej godziny.

Xtrom XB402 Titan (źródło: materiały prasowe producenta)

Urządzenie zostało zoptymalizowane pod kątem ładowania laptopów Apple. Producent podkreśla, że testy wykazały, iż powerbank jest w stanie naładować MacBooka Pro do połowy stanu baterii w pół godziny. To wszystko dzięki temu, że jeden z portów może ładować podłączone do niego urządzenia z mocą 140 W.

Power bank Xtrom XB402 Titan dysponuje jeszcze trzema złączami USB, za pomocą których naładujemy także inne urządzenia, takie jak smartfon czy tablet. Każdy port obsługuje Power Delivery – technologię, która znacząco przyspiesza proces ładowania, dzięki rozpoznawaniu rodzaju podłączonego urządzenia oraz dostosowaniu do niego odpowiedniego napięcia.

Warto wspomnieć, że ten bank energii obsługuje tzw. ładowanie przelotowe. W praktyce oznacza to, że możliwe jest np. ładowanie smartfona w czasie, gdy w samym powerbanku uzupełniana jest energia.

Xtrom XB402 Titan (źródło: materiały prasowe producenta)

Ten sprzęt kosztuje tyle co smartfon!

Powerbank Xtrom został wyposażony w wyświetlacz LED, wskazujący stan naładowania baterii, a także w specjalny schowek na kabel ładujący. Wymiary urządzenia to 19 cm x 9 cm x 3 cm, a jego waga to aż 833 gramy.

Teraz to, co chyba jest najbardziej zaskakujące w tym sprzęcie, czyli cena. Xtorm XB402 Titan o mocy 140 W jest oferowany w sugerowanej cenie wynoszącej 899 złotych. Nieco tańsza wersja oferująca ładowanie o mocy 60 W to wydatek rzędu 719 złotych.

Chociaż oferowane przez power bank parametry są naprawdę obiecujące, to jego cena jest naprawdę wysoka. Obecnie za podobną kwotę można kupić smartfony takie jak Xiaomi Redmi 12C, Redmi Note 11, Motorola moto G13, czy Samsung Galaxy M13.