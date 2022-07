Samsung Galaxy S22 będzie dostępny w nowym kolorze. Ładny?

Klienci już teraz mogą kupić smartfony z serii Galaxy S22 w wielu różnych kolorach, jednak okazuje się, że Samsung wkrótce wprowadzi do sprzedaży kolejną wersję kolorystyczną.

Samsung Galaxy S22 będzie dostępny w nowym kolorze

Galaxy S22 i Galaxy S22+ są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, zielonej i różowej. Galaxy S22 Ultra również, aczkolwiek w jego przypadku zamiast różowej klienci dostają do wyboru wariant burgundowy. W oficjalnym sklepie Samsunga wybór jest jednak jeszcze większy, bowiem w nim można kupić kolejne cztery wersje kolorystyczne S22 i S22+ (szarą, beżową, niebieską i fioletową) oraz trzy S22 Ultra (szarą, niebieską i czerwoną).

Okazuje się, że Samsung nie zamierza na tym poprzestać. Już za około dwa tygodnie do sprzedaży trafi nowa wersja kolorystyczna – fioletowa „Bora Purple”. W nowym kolorze dostępne będą wszystkie modele z tegorocznej odsłony serii Galaxy S, jednak nie tylko, bo również inne urządzenia producenta, których premiery spodziewamy się 10 sierpnia 2022 roku. Mowa tu o smartfonach Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4, a także słuchawkach bezprzewodowych Galaxy Buds 2 Pro (smartwatch Galaxy Watch 5 natomiast już nie).

źródło: Samsung

Ile kosztuje Samsung Galaxy S22 w Polsce?

Jako że od premiery najnowszych flagowców Samsunga minęło już trochę czasu (a dokładniej ponad pięć miesięcy), ich ceny zdążyły już spaść względem cen w momencie oficjalnego debiutu na polskim rynku.

Aktualnie cena Galaxy S22 w oficjalnej polskiej dystrybucji zaczyna się od 3699 złotych (vs 3999 złotych w dniu polskiej premiery), cena Galaxy S22+ od 4759 złotych (vs 4999 złotych), a cena Galaxy S22 Ultra od 5399 złotych (vs 5899 złotych). W dodatku do najbliższej niedzieli, tj. 17 lipca 2022 roku, wciąż obowiązuje promocja, w ramach której można otrzymać nawet 3500 złotych zwrotu, jeśli klient kupi najnowszy model z serii Galaxy S i odsprzeda swój stary smartfon. Promocja obejmuje również składane modele Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 4.

źródło: Samsung

Na tę chwilę nie wiadomo, w których krajach będzie dostępna nowa wersja kolorystyczna Bora Purple, ale na pewno w Tajlandii, ponieważ nowy wariant pojawił się już w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga w tym kraju (aczkolwiek nie da się go jeszcze zamówić). Czy jednak w Europie również będzie go można kupić? Można się spodziewać, że też, lecz na potwierdzenie ze strony producenta wciąż czekamy.