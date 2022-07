Już dziś możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał Galaxy Watch 5

Ci z Was, którzy nie mogą się już doczekać kolejnej generacji smartzegarków od Samsunga, mogą dziś odetchnąć z ulgą. Właśnie poznaliśmy wygląd smartwatchy z serii Galaxy Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 5 w 360 stopniach

Oczywiście w tym przypadku nie chodzi o temperaturę, jaką będzie w stanie wytrzymać ten smartwatch, a o trójwymiarowe grafiki, na których możemy zobaczyć obracające się urządzenia. Serwis 91mobiles opublikował pierwsze rendery 3D nadchodzących zegarków producenta z Korei Południowej.

Źródło: 91mobiles

W pierwszej kolejności przyjmy się tej droższej opcji. Samsung Galaxy Watch 5 Pro (o nazwie kodowej Project X) ma być swego rodzaju następcą modelu Galaxy Watch 4 Classic, lecz bez obrotowego pierścienia wokół wyświetlacza. Smartwatch pojawi się w dwóch kolorach – czarnym i szarym oraz dwóch opcjach – z łącznością LTE lub bez niej.

Budżetowy smartwatch z Korei Południowej

Pod nazwą kodową Heart kryje się zaś standardowy Samsung Galaxy Watch 5, który (*próbuję ukryć zaskoczenie*) stylistycznie odpowiada swojemu poprzednikowi. Ten model również pojawi się w opcji z modułem LTE albo z samą technologią Bluetooth. Klienci dostaną też do wyboru dwa rozmiary koperty (40 mm i 44 mm), z czego na razie znamy wygląd tylko tej większej.

Ponadto możemy spodziewać się większej palety kolorów bransolet niż w edycji Pro. Trójwymiarowe rendery przedstawiają model Samsung Galaxy Watch 5 44 mm we wszystkich wersjach kolorystycznych, w których będzie dostępny: czarną, niebieskoszarą i białą.

Źródło: 91mobiles

Wszystkie nowe smartwatche producenta z Korei Południowej będą pracować na systemie wearOS 3.5 z nakładką One UI Watch 4.5. Na resztę informacji musimy poczekać do najbliższego wydarzenia Samsung Unpacked, które podobno jest zaplanowane na 10 sierpnia 2022 roku. Wtedy poznamy pełną specyfikację smartzegarków, wraz z nowymi słuchawkami Galaxy Buds Pro oraz kolejną generacją smartfonów z serii Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold. Spodziewane ceny znajdziecie zaś w tym artykule.

Wątpię jednak, byśmy zostali czymś zaskoczeni – branża przeżywa teraz mały kryzys i na wielkie rewolucje nie ma co liczyć. Samsung Galaxy Watch 5 (zarówno wersja Pro, jak i pozbawiona tego przyrostka) z pewnością naprawi kilka błędów poprzednika, doda kilka nowych projektów tarcz lub aktywności fizycznych i to wszystko. Co prawda pojawiły się doniesienia o funkcji pomiaru temperatury, ale jeden ze znanych analityków uważa, że Samsung nie będzie w stanie jej zaimplementować w tej generacji.