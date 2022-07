NFZ udostępnia dwie nowe aplikacje: Moje Zdrowie+ i Moje Fizjo+. Do czego służą?

NFZ udostępnił dwie nowe, bezpłatne aplikacje, które można pobrać na smartfony i tablety z systemami Android i iOS. Moje Zdrowie+ pozwoli układać dietę, kontrolować swoje parametry i śledzić aktywność fizyczną, natomiast druga ma stanowić doraźną pomoc w walce z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, barku i biodra.

NFZ udostępnia aplikację Moje Zdrowie+. Gdzie można ją ściągnąć?

Aplikacja Moje Zdrowie+ jest dedykowana przede wszystkim osoby, które borykają się z chorobami przewlekłymi, takimi jak: POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), przewlekła choroba wieńcowa, cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy czy nadciśnienie tętnicze. Program ma umożliwić choremu kontrolowanie swojego stanu zdrowia i w efekcie zminimalizować skutki choroby.

Aplikacja Moje Zdrowie+ składa się z czterech głównych modułów. Pierwszy z nich służy do układania diety, dopasowanej do potrzeb chorego. Drugi pozwala kontrolować przyjmowane leki, trzeci monitorować zalecaną aktywność fizyczną (w zależności od choroby), a czwarty śledzić parametry życiowe. W ostatnim przypadku do wyboru jest wiele różnych parametrów: ciśnienie, puls, masa ciała, spożyte kalorie, sen, kroki, tkanka tłuszczowa, tętno spoczynkowe, częstość oddychania, nasycenie tlenem i temperatura ciała.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Sklepie Google Play (na urządzenia z systemem Android) oraz Apple App Store (na iPhone’y i iPady).

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia aplikację Moje Fizjo+. Skąd można ją pobrać?

Aplikacja Moje Fizjo+ ma na celu przedstawienie ćwiczeń, które poprawiają elastyczność i siłę mięśni – w połączeniu z automasażem może to złagodzić ból kręgosłupa, barku bądź biodra lub nawet całkowicie go wyeliminować. Użytkownicy znajdą w programie materiały instruktażowe – dzięki nim samodzielnie wykonają pomocne ćwiczenia.

Aplikacja jest skierowana zarówno do osób, które otrzymały od lekarza lub fizjoterapeuty zgodę na ćwiczenie w domu, ale nie pamiętają już, jakie ćwiczenia wykonywać albo od czego zacząć, jak również do tych, które chcą samodzielnie sobie ulżyć.

Aplikacja Moje Fizjo+ zawiera:

praktyczne wskazówki i porady fizjoterapeutów do zastosowania i wykorzystania w codziennych czynnościach, dotyczące na przykład prawidłowej postawy kierowcy podczas jazdy samochodem,

testy, które pozwolą dopasować rodzaj ćwiczeń w zależności od stopnia bólu,

spersonalizowane zestawy ćwiczeń dla pięciu grup mięśniowych,

instrukcję wideo do każdego ćwiczenia, która pokazuje, jak je wykonać prawidłowo.

Ponadto aplikacja Moje Fizjo+ pozwala tworzyć i edytować plany ćwiczeń, w tym umożliwia zsynchronizowanie ich z kalendarzem w smartfonie czy tablecie, dzięki czemu użytkownik otrzyma powiadomienie push z przypomnieniem o nadchodzących ćwiczeniach.

Według Narodowego Funduszu Zdrowia, aplikacja Moje Fizjo+ pozwoli dopasować ćwiczenia do swoich potrzeb i stworzyć indywidualny plan ćwiczeń, a do tego pokaże, jak je poprawnie wykonywać, dzięki czemu użytkownik poprawi elastyczność i siłę mięśni oraz złagodzi ból lub nawet całkowicie go wyeliminuje. W dodatku program umożliwi wykonywanie ćwiczeń w domu wtedy, kiedy komuś pasuje.

Aplikacja Moje Fizjo+ jest dostępna na urządzenia z systemem Android w Sklepie Google Play oraz na iPhone’y i iPady w Apple App Store.