Przybij piątkę z gęsią i niech twoja twarz trzęsie się znajomo, czyli nadchodzą nowe emoji!

Emotikony to jeden z filarów skutecznego porozumiewania się za pomocą komunikatorów internetowych. Choć mamy do dyspozycji całe mnóstwo graficznych symboli, to wciąż pojawiają się kolejne. Sprawdźcie, co dostaniemy w sezonie 2022-2023.

Światowy Dzień Emoji nadciąga

Być może nie jest to nasze ulubione święto (o ile można tak do tego podejść), ale już niebawem dopadnie nas kolejny Światowy Dzień Emoji. Oznacza to mniej więcej tyle, że konsorcjum Unicode, które zajmuje się porządkowaniem, kategoryzacją i udostępnianiem nowych wzorów emoji, zadbało o aktualizację zbioru symboli, których na co dzień używamy w komunikacji z innymi ludźmi.

Emojipedia opublikowała przykładowe obrazy, które trafią do grupy nowych emoji, wprowadzanych w 2022 i 2023 roku. Finalne projekty mogą w przyszłości nieznacznie różnić się od tego, co zaprezentowano, ale większość pozostanie zapewne niezmieniona. Lista obejmuje 31 emoji. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w 2021 roku zaproponowano dodanie 112 emoji, a w 2020 roku – aż 334.

Buźką aż telepie z ekscytacji

Jednym z przykładów nowych emoji jest emotka trzęsącej się twarzy. Zapewne będzie używana w kontekście trzęsień ziemi albo jako reakcja na wstrząsające wieści. Niewykluczone, że użytkownicy nadadzą jej jeszcze inny kontekst.

Kolejnym emoji jest oficjalny symbol przybijania piątki. Jak dotąd przyjęło się, że w celu ukazania takiej czynności używa się emoji złączonych dłoni🙏. Ciekawe, czy nowa emotikona się przyjmie, czy kompletnie o niej zapomnimy.

Osobną grafiką jest symbol WiFi. Aż dziwne, że do tego czasu wśród setek znaków nie było jeszcze niczego, co oddawałoby tak dobrze łączności bezprzewodowej.

Inne emoji obejmują reprezentacje zwierząt, roślin i kilku instrumentów muzycznych. Zapewne nie mogliśmy się doczekać, aż w końcu będzie można przekazać komuś graficznie, że mamy nieprzeciętny zmysł rytmiki – za pomocą marakasów.

We wrześniu lista Unicode zostanie sfinalizowana, by w kolejnych miesiącach nowe emoji mogły być wprowadzone do systemów Android oraz iOS.