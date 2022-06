Potrzebujesz zmiany? Samsung odkupi Twój stary smartfon za nawet 3500 złotych

Jeżeli szykujesz się do zmiany smartfona, to mamy dla Ciebie naprawdę dobrą informację. Okazuje się, że Samsung bardzo chętnie pomoże Ci pozbyć się starego urządzenia – pod warunkiem, że skorzystasz z jego najnowszej promocji. Do zgarnięcia jest nawet aż 3500 złotych, dlatego warto się zastanowić – czas ucieka!

Reklama

Wszelkiego rodzaju promocje typu cashback czy zwroty za oddany sprzęt są dość popularne w świecie elektroniki. Nic dziwnego – możemy zaopatrzyć się w nowe urządzenie, przy okazji odzyskując część wydanej kwoty albo pozbywając się starego i niepotrzebnego telefonu lub innej elektroniki w zamian za pieniądze. Teraz Samsung odkupi od Ciebie Twój stary smartfon za nawet 3500 złotych, ale wcześniej musisz kupić nowego Galaxy.

Samsung oddaje – całkiem sporo!

Skorzystanie z promocji jest niezwykle proste – wystarczy wymienić swój dotychczasowy smartfon na jedno z najnowszych urządzeń Samsunga, a otrzymasz nawet 3500 złotych gwarantowanego zwrotu. Pierwszy krok to zakup nowego Galaxy (do 17 lipca 2022 roku). Do wyboru są modele:

W drugim kroku należy aktywować swoje nowe urządzenie między 27.06.2022 a 24.07.2022. Ponadto do końca lipca 2022 roku trzeba zalogować się w aplikacji Samsung Members i kliknąć w baner promocyjny, który się tam wyświetli. Następnie przy pomocy witryny internetowej programu Odkup musisz sprawdzić, czy Twój telefon kwalifikuje się do udziału w akcji.

Jeżeli tak, to w ciągu 7 dni roboczych (od zakupu nowego smartfona) trzeba go tam wycenić i zarejestrować. Niezbędny będzie do tego kod z aplikacji Samsung Members oraz numer IMEI nowego Galaxy. Warto pamiętać o zweryfikowaniu stanu dotychczas używanego urządzenia – nie może być ono zbytnio… poszkodowane.

Na wysłanie urządzenia masz 4 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Finalną wycenę poznasz po 10 dniach od daty dostarczenia starego smartfona do magazynu, a w ciągu 21 dni od daty wyceny na Twoim koncie wylądują środki ze zwrotu. Samsung informuje, że 3500 złotych to minimalna kwota, jaką oferuje za odkupienie modelu Galaxy S21 Ultra 5G. Ponadto jedna osoba może otrzymać aż 25 zwrotów (po 5 dla każdego modelu Galaxy, biorącego udział w promocji).

Gdzie kupić nowego Samsunga, żeby otrzymać nawet 3500 złotych zwrotu?

Przed zakupem koniecznie sprawdź (w załączonym poniżej regulaminie) listę partnerów handlowych, u których można kupić nowe Galaxy, biorące udział w omawianej akcji. Znalazły się wśród nich najpopularniejsze sklepy stacjonarne i internetowe, dlatego nikt nie powinien mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do zakupu.

A jeśli zdecydujesz się kupić nowy smartfon Galaxy przez internet, warto zrobić to, przechodząc przez stronę letyshops, ponieważ wówczas dodatkowo część wydanych przez Ciebie pieniędzy wróci na Twoje konto. Różne sklepy oferują różną wysokość cashbacku – oczywiście najbardziej opłaca się wybrać ten, w którym jest on najwyższy.

Regulamin promocji „Wakacyjna Promocja Odkup: Samsung Galaxy S22, S22+, S22Ultra, Flip3, Fold3” (PDF)