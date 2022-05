Specyfikacja Galaxy Z Fold 4 ujawniona. Wiemy, co zaoferuje

Premiera Galaxy Z Fold 4 coraz bliżej. Smartfon ma przed nami coraz mniej tajemnic, mimo że sam producent jeszcze nie zdążył oficjalnie go zapowiedzieć – wspominał jedynie, że planuje wprowadzić na rynek kolejne składane modele. Już teraz poznaliśmy najważniejsze informacje na temat specyfikacji technicznej nadchodzącego Z Folda.

Specyfikacja Galaxy Z Fold 4 ujawniona przed premierą

Spodziewamy się, że nowy Galaxy Z Fold zadebiutuje wraz z Galaxy Z Flip 4 w sierpniu 2022 roku, czyli dopiero za ponad dwa miesiące. Mimo to już teraz jest znana większość specyfikacji tego smartfona, więc producentowi trudno będzie nas zaskoczyć. Oby udało mu się to zrobić ceną, ponieważ ta wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Wszyscy liczą jednak, że nowy model będzie tańszy od swojego poprzednika, który kosztował na start od 8299 złotych.

Według najnowszych informacji, we wnętrzu Galaxy Z Fold 4 znajdzie się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości WQXGA+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Pod jego powierzchnią Samsung (ponownie) umieści podekranowy aparat z matrycą 16 Mpix.

Na zewnętrznej stronie znaleźć się ma natomiast ekran AMOLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD+, również z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W jego górnej części, w okrągłym otworze, zostanie umieszczony aparat z sensorem 10 Mpix.

Jeśli chodzi o same przekątne, to w obu przypadkach pozostaną one takie same jak w Galaxy Z Fold 3. Mówi się jednak, że w nowym modelu producent zastosuje wyświetlacze o innych proporcjach – wewnętrzny ma mieć 6:5 (zamiast 5:4), a zewnętrzny 23:9 (a nie 24,5:9). W związku z tym smartfon będzie nieco niższy, ale też szerszy – ma mieć wymiary 155x130x7,1 mm (vs 158,2×128,1×6,4 mm).

źródło: Ice universe

Wydajność nowego Galaxy Z Fold 4 będzie stała na najwyższym możliwym poziomie

Jak przystało na smartfon z wysokiej półki, wnętrze Galaxy Z Fold 4 będzie prawdziwie topowe – na jego pokładzie znajdzie się bowiem najnowszy, flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a także od 12 GB do 16 GB RAM i od 256 GB do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nie ulega wątpliwości, że to prawdziwie high-endowy zestaw.

Ponadto Samsung Galaxy Z Fold 4 zaoferuje swoim właścicielom potrójny aparat główny: 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 12 Mpix (tzw. teleobiektyw z 3x zoomem optycznym). Smartfon fabrycznie będzie pracował na systemie Android 12 z interfejsem One UI 4.1.1, podczas gdy jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 4400 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 25 W. Nie powinno też zabraknąć wsparcia dla ładowania indukcyjnego i zwrotnego, natomiast ładowarki w zestawie nie powinniście oczekiwać – z dużym prawdopodobieństwem zabraknie jej w pudełku.