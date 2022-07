Samsung Galaxy S22 oficjalnie w nowym kolorze. Wiemy, od kiedy go kupisz, również w Polsce!

Od premiery serii Galaxy S22 minęło już ponad pięć miesięcy i Samsung aktualnie przygotowuje się do prezentacji nowej generacji składanych modeli z rodziny Galaxy Z, którą zresztą zdążył już oficjalnie zapowiedzieć. W tak zwanym międzyczasie producent z Korei Południowej postanowił zaanonsować nową wersję kolorystyczną Galaxy S22 o nazwie „Bora Purple”, która jest cała fioletowa. Jak Ci się ona podoba?

Oto nowy, fioletowy Samsung Galaxy S22 „Bora Purple”. Dla kogo jest ten smartfon?

Nie powiemy, że oficjalna prezentacja nowej wersji kolorystycznej Galaxy S22 o nazwie „Bora Purple” jest dla nas niespodzianką, ponieważ została ona zauważona już blisko dwa tygodnie temu na jednej z lokalnych stron internetowych producenta z Korei Południowej w Azji. Formalnie jednak dopiero dziś oficjalnie ją zaanonsowano i podano informacje na temat jej dostępności w sprzedaży.

źródło: Samsung

Według Samsunga, każdy kolor ma swoją własną charakterystykę i dziedzictwo, a wśród nich fioletowy jest jednym z najbardziej lubianych. Co więcej, producent pokusił się nawet o stwierdzenie, że jest on zniewalający, ponieważ łączy w sobie spokój niebieskiego i ekscytację czerwieni, aby stworzyć inny rodzaj energii, która wywołuje ciepło i optymizm. Fioletowy jest przyjazny i inkluzywny, obejmuje różnorodność.

Sonia Chang, VP of Global Brand Marketing Group, MX Business w Samsung Electronics, powiedziała, że ze swoimi pastelowymi i neutralnymi tonami, Bora Purple uosabia optymizm i poczucie spokoju oraz rozwinie Twój świat z mocą wyboru. Według Soni Chang, bez względu na to, czy jesteś gwiazdą K-popu, czy dożywotnim miłośnikiem fioletowego, Galaxy S22 Bora Purple jest stworzony dla Ciebie.

Od kiedy będzie można kupić fioletowego Samsunga Galaxy S22 „Bora Purple”? (dostępność)

Nowa wersja Galaxy S22 „Bora Purple” będzie dostępna w sprzedaży od 10 sierpnia 2022 roku. Co prawda producent zaznacza, że dostępność może zależeć od rynku, ale na polskiej stronie marki widnieje (i to na samym szczycie) już ten nowy wariant, zatem można się spodziewać, że będzie go można kupić także w Polsce.

Taka ciekawostka: 10 sierpnia 2022 roku oficjalnie zadebiutują (i zapewne od razu trafią do sprzedaży w Polsce również) Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro i Galaxy Buds 3 Pro. Samsung postawi więc klientów przed niełatwym wyborem.

Warto na koniec zauważyć, że Galaxy S22 Bora Purple nie jest pierwszym fioletowym smartfonem producenta z Korei Południowej. W ubiegłych latach na rynku pojawiły się m.in. Galaxy S8 w wersji Orchid Gray, Galaxy S9 w wariancie Lilac Purple, Galaxy S22 i Galaxy S22+ we fioletowej odsłonie (aczkolwiek ze złotymi elementami; w Polsce dostępne tylko w oficjalnym sklepie internetowym marki) oraz Galaxy Z Flip 3 w kolorze lawendowym.