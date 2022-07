Google wytknie Ci, że Twoje hasło jest do bani. Może wtedy pomyślisz o lepszym

Silne hasło to jedno z podstawowych i najważniejszych zabezpieczeń. W związku z tym Google Chrome będzie oceniać hasła użytkowników, a w razie konieczności sugerować zastosowanie bezpieczniejszego ciągu znaków. Dowiedzieliśmy się także, że przeglądarka powinna zyskać w oczach osób często korzystających z rysika.

Reklama

Google Chrome oceni hasła

Wielokrotnie słyszeliśmy już o włamaniach na konta użytkowników, gdzie najsłabszym elementem zabezpieczeń okazywało się hasło – zbyt proste, za krótkie lub użyte kilkukrotnie w różnych usługach. Oczywiście nad dużą liczbą haseł, które w mniejszym lub większym stopniu różnią się od siebie trudno jest zapanować. Na szczęście z pomocą niebawem przyjdzie Google Chrome.

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie, podobnie jak konkurencja, ma wbudowany menedżer haseł. Co więcej, ostatnio doczekał się kilku wartych odnotowania nowości – np. zmian wizualnych czy funkcji ostrzegania o hasłach, które prawdopodobnie wyciekły do internetu. Wciąż to jednak za mało, abyśmy mogli mówić o naprawdę kompletnych zabezpieczeniach w Google Chrome.

Google postanowiło nadrobić niektóre niedociągnięcia. Jak wynika z najnowszych informacji, trwają już prace nad narzędziem, którego zadaniem będzie ocenianie siły użytego hasła. Funkcja, w przypadku wykrycia słabego hasła podczas tworzenia nowego konta lub aktualizacji już wcześniej utworzonego, ostrzeże o tym użytkownika. W założeniach powinno to pozwolić na uniknięcie haseł, które nie spełniają określonych standardów, co z kolei podniesie ogólny poziom bezpieczeństwa.

Nowy wskaźnik przedstawiający siłę hasła został zauważony w Chromium Gerrit i nie jest jeszcze dostępny w fazie testowej dla szerszego grona odbiorców. Najpewniej więc będziemy musieli trochę poczekać na jego udostępnienie.

Nie jest pewne, jak dokładnie funkcja będzie działać w Google Chrome. Pojawiają się jednak przypuszczenia, że całość może opierać się na wskazówkach wizualnych. Na przykład może to być zielony pasek w przypadku silnego hasła oraz czerwony, gdy hasło jest słabe.

Ulepszenia dla użytkowników rysików

Dobra przeglądarka internetowa musi być nie tylko bezpieczna, ale również korzystanie z niej powinno być jak najbardziej komfortowe. Tutaj mamy dobre informacje dla użytkowników urządzeń Samsunga wspierających rysik S Pen.

Mishaal Rahman, redaktor techniczny Espera, zwraca uwagę na wątki w Chromium Gerrit, za które odpowiada jeden z inżynierów Samsunga. Wynika z nich, że południowokoreańska firma chce zaimplementować zmianę pisma odręcznego na tekst w Androidzie 13. Dokładniej funkcja miałaby działać w przypadku edytowalnych pól tekstowych w Google Chrome, prawdopodobnie z pominięciem miejsc do wprowadzania haseł.

Samsung Galaxy Note 20 (fot. Tabletowo)

Wygląda na to, że urządzenia Samsunga z rysikiem S Pen, na których zainstalowany jest Android 13, mogą już korzystać z tej funkcji. Wykorzystywane jest tutaj API o nazwie DirectWriting, które zostało już włączone do Chromium Gerrit. Natomiast obecnie Samsung pracuje nad integracją gestów oferowanych przez rysik.

Dowiedzieliśmy się również, że w przypadku innych urządzeń z Androidem zostanie wykorzystane API o nazwie Stylus Writing, które będzie wprowadzone wraz z Androidem 13. Warto jeszcze wspomnieć, że podobne rozwiązania mogą zostać wdrożone także w przypadku sprzętu z ChromeOS.