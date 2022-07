Pełna specyfikacja i cena OnePlus 10T 5G ujawnione przed premierą

OnePlus 10T 5G oficjalnie zadebiutuje dopiero 3 sierpnia 2022 roku i wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny również w Polsce, ale my już teraz poznaliśmy jego pełną specyfikację oraz dowiedzieliśmy się, za ile ma być sprzedawany ten model.

Producent nie ukrywa, co zaoferuje jego nowy smartfon z wysokiej półki

Producent już od dłuższego czasu podgrzewa atmosferę wokół premiery swojego najnowszego, high-endowego smartfona. Zdążył już nawet ujawnić kilka informacji na jego temat – potwierdził zastosowanie topowego procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a także brak charakterystycznego dla flagowców tej marki suwaka do szybkiego przełączania trybów pracy na bocznej krawędzi. Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że zdecydowano się go usunąć, aby zagospodarować zajmowane przez niego miejsce na nowe, znaczące technologie, które dostarczają kluczowe ulepszenia. Mowa tu o technologii szybkiego ładowania, akumulatorze o dużej pojemności i lepszym sygnale antenowym (za sprawą 15 oddzielnych anten, rozmieszczonych wokół korpusu urządzenia).

W oficjalnym poście na forum społeczności marki ujawniono, że nowy smartfon otrzyma wsparcie dla technologii superszybkiego ładowania, które wymaga dwóch pomp ładujących (nieoficjalnie mówi się o 150 W). Ponadto usunięcie slidera na bocznej krawędzi pozwoli zwiększyć pojemność akumulatora – gdyby się nie zdecydowano na jego eliminację, miałby on 4500 mAh (a według nieoficjalnych już doniesień będzie miał 4800 mAh).

Zespół odpowiedzialny za projekt OnePlus 10T 5G zdołał zwiększyć współczynnik wykorzystania płyty głównej do 78%, podczas gdy standardowo jest to 74%. Boczny slider zajmuje do nawet 30 mm2 – gdyby zdecydowano się go zostawić i jednocześnie wdrożyć wszystkie ww. ulepszenia (superszybkie ładowanie, akumulator o większej pojemności i system 15 oddzielnych anten), urządzenie byłoby grubsze, a nie chciano się na to zgodzić.

Producent zdradził też przedpremierowo kilka istotnych informacji na temat aparatów, które znajdą się na panelu tylnym OnePlus 10T 5G. Po pierwsze nie zostaną one opatrzone logo HASSELBLAD – nie zdecydowano się na branding, aby ograniczyć koszty i móc zaoferować smartfon w oczekiwanym przedziale cenowym. Po drugie poznaliśmy specyfikację wszystkich trzech aparatów. Główny będzie miał 50 Mpix, sensor Sony IMX766 o rozmiarze 1/1.56″ wraz z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu oraz wsparcie dla przechwytywania obrazów w 10-bitowej głębi koloru. Obok niego znajdą się aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119,9° i dedykowany do zdjęć makro (odpowiednio 8 Mpix i 2 Mpix).

Przykładowe zdjęcia, wykonane smartfonem OnePlus 10T 5G (źródło: OnePlus)

Specyfikacja OnePlus 10T 5G

Chociaż producent zdradził bardzo dużo szczegółów na temat swojego nowego smartfona, to jednak nie wszystko. Pozostałą specyfikacją podzielił się jednak przedpremierowo ze światem serwis Pricebaba. Podaje on, że OnePlus 10T 5G otrzyma wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z 10-bitową głębią koloru, wsparciem dla palety sRGB i HDR10+ oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Ponadto w okrągłym otworze w górnej części ekranu znajdzie się 16 Mpix aparat z elektroniczną stabilizacją obrazu.

Smartfon będzie dostępny w konfiguracjach z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, aczkolwiek mówi się też o wersji z 16 GB RAM, która trafi tylko na wybrane rynki.

Cena OnePlus 10T 5G

Serwis Pricebaba podaje, że cena OnePlus 10T 5G ma zaczynać się w Indiach od 49999 rupii, co jest równowartością ~2935 złotych. Nie należy się jednak spodziewać takiej ceny w Polsce – w kraju nad Wisłą z pewnością przekroczy ona 3000 złotych. A wszystko wskazuje, że smartfon będzie dostępny w Polsce, ponieważ producent zapowiada jego premierę również na swojej polskiej stronie.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że 3 sierpnia 2022 roku zostanie zaprezentowany nie tylko OnePlus 10T 5G, ale też OxygenOS 13, bazujący na systemie Android 13, który ma przynieść ulepszenia m.in. w obszarze gamingu, łączności i personalizacji. Zostanie on jednak w pierwszej kolejności udostępniony flagowemu OnePlusowi 10 Pro, a dopiero później w 2022 roku nowemu modelowi 10T 5G.