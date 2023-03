Znamy datę premiery nowych smartfonów Samsunga, które będą bestsellerami

Pojawiły się informacje na temat daty premiery nowych smartfonów Samsunga, o których mówiło się już od dłuższego czasu. Mowa o modelach Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G, które mogą stać się „królami abonamentów”, chętnie dołączanymi przez operatorów do ich ofert. Co zaoferują i ile będą kosztować?

Co zaoferuje zupełnie nowa seria Galaxy A?

Modele Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G różnią się od starszych modeli z serii Galaxy A pod wieloma względami. Przede wszystkim zmienił się design, który nawiązuje do wyglądu serii Galaxy S23. Smartfony są niemal całkowicie płaskie, ponad tylną obudowę wystają tylko nieznacznie obiektywy aparatów. Smartfony różnią się od siebie stylem wcięcia na aparat do selfie – w Galaxy A54 5G jest ono okrągłe, z kolei w Galaxy A34 5G w kształcie litery „U”.

Samsung Galaxy A34 5G (źródło: WinFuture) Samsung Galaxy A54 5G (źródło: WinFuture)

Chociaż Samsung oficjalnie nie potwierdził jeszcze specyfikacji obu smartfonów, to jednak już wcześniej informowaliśmy Was o spodziewanej konfiguracji podzespołów tych urządzeń. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to Samsung Galaxy A54 5G zostanie wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który będzie oferował rozdzielczość Full HD+ (2340×1080 pikseli) oraz odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz. Motorem napędowym smartfona ma stać się procesor Exynos 1380, połączony z 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Na tylnym panelu znajdą się trzy aparaty: 50 Mpix aparat główny, 12 Mpix przeznaczony do zdjęć ultraszerokokątnych oraz 5 Mpix sensor do zdjęć makro. Z kolei w okrągłym otworze w ekranie producent umieści 32 Mpix aparat do selfie. Smartfon ma pracować na systemie operacyjnym Android 13 z One UI 5, a za dostarczanie energii do podzespołów zadba akumulator wspierający ładowanie przewodowe o mocy 25 W, którego pojemność to 5000 mAh.

Samsung Galaxy A54 5G (źródło: WinFuture)

Kolejny model to wiele niewiadomych, ponieważ najnowsze doniesienia nie potwierdzają części informacji, które pojawiły się wcześniej. Czym różni się Samsung Galaxy A34 5G? Przede wszystkim wyświetlaczem, który w tym smartfonie ma mieć przekątną 6,6 cala (wcześniej mówiono o 6,5-calowym ekranie). Nadal będzie to jednak AMOLED z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz (poprzednie doniesienia sugerowały 90 Hz).

Ponadto na pokładzie Galaxy A34 5G znajdzie się procesor MediaTek MT6877V o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz (zmodyfikowana wersja Dimensity 900), chociaż wcześniejsze doniesienia mówiły o układzie Exynos 1280. Chipset ma być wspierany przez 6 GB RAM. Zmieniona względem Galaxy A54 5G została również konfiguracja aparatów. W Samsungu Galaxy A34 5G znajdzie się 13 Mpix aparat do selfie, 48 Mpix aparat główny, 8 Mpix sensor z obiektywem ultraszerokokątnym, a także 5 Mpix jednostka do zdjęć makro. Pozostałe pozycje w specyfikacji mają być takie same jak w Galaxy A54 5G.

Samsung Galaxy A34 5G (źródło: WinFuture)

Ceny Samsunga Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G

Cena Samsunga Galaxy A54 5G zależy w głównej mierze od wybranej wersji pamięci. Za konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB pamięci trzeba będzie w Europie zapłacić od 530 do 550 euro (równowartość ~2480-2575 złotych), z kolei za wariant z 256 GB pamięci wewnętrznej od 590 do 610 euro (~2760-2850 złotych).

Tańszy model, czyli Galaxy A34 5G, również będzie dostępny w dwóch wariantach pamięci wewnętrznej: 128 GB oraz 256 GB. Doniesienia mówią, że na Starym Kontynencie cena za wersję z 128 GB będzie wynosić od 410 do 430 euro (~1920-2010 złotych), a za wariant z 256 GB pamięci od 470 do 490 euro (~2200-2295 złotych).

Kiedy premiera?

Właściwie jedyną niewiadomą pozostawała do tej pory data premiery nowych smartfonów południowokoreańskiego producenta. Jeden z renomowanych informatorów, OnLeaks, udostępnił na swoim koncie na Twitterze post, w którym podaje, że Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G zadebiutują 15 marca 2023 roku. Steve H.McFly pisze, że data ta pochodzi od „dość wiarygodnego źródła”, zatem możemy zacząć odliczanie.