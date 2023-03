ZUS go nienawidzi, stał się przemysłowcem za darmo dzięki Epic Games

Już dziś od godziny 17:00 będzie można odebrać kolejną grę w Epic Games. Tym razem wybór padł na Rise of Industry, czyli symulator zarządzania swoim miastem rodem z XX wieku!

Rise of Industry w Epic Games

Epic Games przyzwyczaiło już nas do tego, że rozdaje darmowe gry co każdy czwartek – o godzinie 17:00 pojawia się kolejna lub kolejne, w zależności od tygodnia. Można je odebrać przez tydzień i raz są to lepsze produkcje, a innym razem nieco gorsze. W ostatnim czasie standardem stało się już to, że dostajemy nie dwa, a tylko jeden tytuł i tak też jest tym razem. Być może jeszcze kiedyś wrócą czasy, że Epic będzie nam udostępniał dwie gry tygodniowo?

Od godziny 17:00 będziesz mógł odebrać Rise of Industry, które jest symulatorem zarządzania biznesem (miastem). Produkcja została osadzona w XX wieku, a Twoim zadaniem jest stworzenie prawdziwego imperium przemysłowego, które będzie dyktować warunki na światowych rynkach – przynajmniej tak to wygląda w teorii.

Symulator biznesu to całkiem ładna gra

Wspomniany symulator prowadzeniu biznesu pod kątem graficznym wygląda na całkiem ładną grę. Produkcja została wydana w 2019 roku, ale dzięki temu, że wdrożono tutaj rysunkowy styl, nie zdążyła się jeszcze zestarzeć. Wydawcą jest dobrze nam znane Kasedo Games, które już nie raz udostępniało swoje gry za darmo w Epic Games.

Jako gracz będziesz mógł wznosić swoje fabryki przemysłowe, nadzorować rozrost miasteczka, które się stworzy wokół Twojego biznesu, a także handlować z innymi ośrodkami. Producenci deklarują, że świat cały czas dostosowuje się do Twoich wyborów, a to oznacza, że nie powinno tutaj być dwóch takich samych „kampanii”.

Tak wygląda rozbudowane miasteczko w Rise of Industry (źródło: Epic Games)

Rywale SI także mają zamiar walczyć o udziały w rynku, więc jako gracz na pewno nie będziesz miał łatwo. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze losowe wydarzenia ekonomiczne, które mogą Ci pomóc albo pokrzyżować Twoje plany. Z jednej strony na pewno jest to gra warta przetestowania, a z drugiej – skoro Epic Games ma zamiar udostępniać już tylko jeden darmowy tytuł w tygodniu – to mogłoby się postarać o nieco lepsze produkcje…