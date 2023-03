CANAL+ ma dwie ważne wiadomości dla swoich klientów

Klienci, korzystający z usług CANAL+, powinni wiedzieć o tych zmianach. Ruszyła też nowa promocja, dzięki której będą mogli korzystać z platformy CANAL+ online jak za darmo, o ile wcześniej jednak odpowiednio się postarają.

Zmiany w pakietach z Viaplay w ofercie CANAL+ od 1 marca 2023 roku

Od 1 marca 2023 roku obowiązuje nowy cennik Viaplay. Platforma zdecydowała się stworzyć trzy plany: Viaplay Total za 55 złotych miesięcznie, Viaplay Medium za 40 złotych co miesiąc oraz Viaplay Filmy i seriale. Ten ostatni będzie dostępny od 9 marca 2023 roku za 15 złotych miesięcznie i ma umożliwiać oglądanie dostępnych w serwisie filmów i seriali. Osoby, które chcą oglądać wydarzenia sportowe, muszą zapłacić więcej, pamiętając jednocześnie, że transmisje KSW, angielskiej Premier League i Formuły 1 są dostępne tylko w najdroższym pakiecie za 55 złotych miesięcznie.

Nowy cennik Viaplay od 1 marca 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

W związku z tym CANAL PLUS dostosował swoją ofertę do zmian w Viaplay. Co ważne, osoby, które mają już podpisaną umowę i kupiły dostęp do Viaplay za pośrednictwem CANAL+ przed 1 marca 2023 roku, zachowują go na obecnych warunkach do końca trwania umowy, tj. do pakietu Viaplay Total, który obecnie kosztuje 55 złotych miesięcznie i umożliwia od początku tego miesiąca oglądanie również wyścigów Formuły 1.

Nowi klienci, którzy podpiszą umowę od 1 marca 2023 roku, mogą natomiast wybrać Pakiet Entry+ wraz z paczką sportową z Viaplay Medium za 75 złotych, pakiet Relax+ za 95 złotych lub pakiet Extra+ 125 złotych co miesiąc. Dopełnienie do pełnego pakietu Viaplay Total klienci mogą uzyskać za dodatkowe 10 złotych miesięcznie.

CANAL+ online jak za darmo

Wraz z początkiem marca 2023 roku wystartowała również nowa promocja, dzięki której użytkownicy tej platformy będą mogli korzystać z niej jak za darmo. Co ważne: jest to oferta z obopólną korzyścią, tj. jej beneficjentami są zarówno obecni, jak i nowi subskrybenci. Na czym polega?

Konkretnie o skuteczne polecenie CANAL+ online. Aby zacząć to robić, należy najpierw dołączyć do programu polecającego – można to zrobić na tej stronie internetowej. Po pomyślnej rejestracji otrzymacie kod polecający, który możecie przekazać rodzinie i znajomym. Osoba polecana, która wpisze go podczas wykupowania subskrypcji, otrzyma dzięki niemu jednorazowy rabat w wysokości 15 złotych. Osoba polecająca również dostanie 15 złotych, które zostanie odliczone od kosztu kolejnego miesiąca dostępu do serwisu.

Jeśli osoba polecająca skutecznie zachęci trzy osoby do wykupienia subskrypcji, otrzyma w sumie 45 złotych zniżki. Pakiet CANAL+ kosztuje 49 złotych, zatem trzeba będzie dopłacić tylko 4 złote. Promocja dostępna jest dla klientów zarejestrowanych, korzystających z pakietu CANAL+ jako odnawianej usługi.