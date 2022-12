Samsung Galaxy A34 dostępny będzie w naprawdę ciekawych kolorach

Kolejny, niedrogi smartfon Samsunga, czyli Galaxy A34, powinien spodobać się osobom preferującym kolorowe obudowy. Nowe rendery przedstawiają wersje kolorystyczne, w których zadebiutuje ten model.

Będzie kolorowo!

Informacje na temat Samsunga Galaxy A34 pojawiają się już od dłuższego czasu. Ostatnio nawet mogliśmy poznać prawdopodobny wygląd tego smartfona. Natomiast teraz, na kolejnych renderach, przedstawione zostały dostępne wersje kolorystyczne. Należy przyznać, że nudno nie będzie.

Nowe rendery, na których opisywany smartfon pokazywany jest w 360 stopniach, pochodzą z serwisu The Tech Outlook. Dowiemy się z nich, że smartfon oprócz nudnego czarnego koloru, będzie też dostępny w wersji fioletowej, limonkowej i srebrnej.

Uwagę zwracają szczególnie dwa warianty – fioletowy i limonkowy. Oba kolory nie są zbyt często spotykane na rynku smartfonów, więc z pewnością Galaxy A34 będzie wyróżniał się z tłumu. Oczywiście pod warunkiem, że użytkownik nie wrzuci go do etui, co jednak jest możliwym scenariuszem.

(źródło: The Tech Outlook)

Jak przedstawia się specyfikacja?

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Samsung Galaxy A34 będzie wyposażony w 6,5-calowy ekran Super AMOLED, który zapewni częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Sercem ma być procesor Exynos 1280, a do tego dojdzie 6 GB RAM i 128 GB na dane użytkownika.

Z tyłu obudowy znajdą się trzy obiektywy, a główny z nich ma mieć 48 Mpix. Z kolei do selfie przeznaczona będzie przednia kamerka 13 Mpix. Galaxy A34 otrzyma jeszcze akumulator o pojemności 5000 mAh, co zapowiada całkiem niezły czas pracy na jednym ładowaniu.

Wcześniejsze przecieki wskazują jeszcze na obecności złącza słuchawkowego audio jack 3,5 mm. Natomiast wymiary smartfona mają z kolei wynieść 161,3 x 77,7 x 8,2 mm.

Trzeba przyznać, że wiemy już całkiem sporo na temat Galaxy A34, ale byłoby miło, gdyby podczas premiery Samsung zaskoczył nas chociaż jedną funkcją, której obecnie się nie spodziewamy. Dokładna data wprowadzenia urządzenia na rynek nie jest znana, ale dotychczasowe źródła twierdzą, że będzie to 2023 rok.