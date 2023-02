Tyle będą kosztowały nowe smartfony Samsunga w Europie – Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G

Samsung już wkrótce wprowadzi na europejski rynek dwa nowe smartfony, które z pewnością będą cieszyły się dużą popularnością wśród klientów, szczególnie u operatorów komórkowych. Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, ile na Starym Kontynencie będą kosztowały Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G.

Tyle klienci w Europie zapłacą za smartfony Samsung Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G

Według przedpremierowych informacji, Samsung Galaxy A54 5G będzie dostępny w Europie w dwóch wersjach – ze 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci. W obu przypadkach urządzenie zaoferuje tyle samo RAM – 8 GB. Konfiguracja 8/128 GB ma kosztować na Starym Kontynencie od 530 do 550 euro (równowartość ~2530-2625 złotych), natomiast 8/256 GB od 590 do 610 euro (~2815-2910 złotych).

Galaxy A54 5G (źródło: Android Headlines)

Dla przypomnienia, cena Galaxy A53 5G w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB RAM zaczynała się w Europie od 449 euro, a w Polsce od 2099 złotych. Oznacza to, że Galaxy A54 5G będzie będzie zauważalnie droższy od swojego bezpośredniego poprzednika. To jednak nie dziwi, ponieważ podobny skok widzieliśmy już w przypadku serii Galaxy S23.

Samsung Galaxy A34 5G również ma być dostępny w Europie w dwóch wariantach. Pierwszy zaoferuje 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci, podczas gdy drugi 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Według informacji, podawanych przez serwis Appuals, konfiguracja 6/128 GB będzie kosztowała na Starym Kontynencie od 410 do 430 euro (~1960-2050 złotych), a 8/256 GB od 470 do 490 euro (~2240-2340 złotych).

W przypadku Galaxy A34 5G również zatem widać podwyżkę ceny względem Galaxy A33 5G, który kosztował w Europie na start od 369 euro, a w Polsce od 1749 złotych. Pozostaje liczyć, że Samsung szybko przygotuje pierwsze promocje na nowe modele z serii Galaxy Ax4, jak miało to miejsce rok temu z Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G.

Galaxy A34 5G (źródło: The Tech Outlook)

Co zaoferują nowe smartfony Samsung Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G?

Według przedpremierowych doniesień, Galaxy A54 5G zaoferuje 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz aparat 32 Mpix na przodzie i zestaw trzech aparatów na tyle: 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto na pokładzie Galaxy A54 5G znajdą się procesor Exynos 1380 i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W. Do tego smartfon pochwali się pyło- i wodoodporną obudową z certyfikatem IP67. Całość fabrycznie ma pracować na systemie Android 13 z One UI 5 z gwarancją aktualizacji do Androida 14 i One UI 6.

Galaxy A34 5G zaoferuje zaś 6,5-calowy ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz, procesor Exynos 1280, aparat 13 Mpix na przodzie i trzy na tyle: 48 Mpix z OIS + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro. Pozostała specyfikacja ma być taka sama jak lista parametrów Galaxy A54 5G.