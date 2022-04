Samsung potwierdził nowy chipset w rodzinie

Choć smartfony z tym układem mobilnym są dostępne w sprzedaży od kilku tygodni, Samsung dopiero teraz oficjalnie chwali się nowym chipsetem dedykowanym średniopółkowym urządzeniom.

Samsung Exynos 1280 oficjalnie zaprezentowany

W Polsce jednymi z pierwszych urządzeń, które otrzymały nowy chipset są Samsung Galaxy A53 oraz A33. Dotychczas wiedzieliśmy o tych procesorach co nieco, choć brakowało nam pełnych oficjalnych informacji prosto od producenta. Dziś Koreańczycy odkryli wszystkie karty dotyczące układu mobilnego Exynos 1280.

Chipset opracowano w procesie technologicznym 5 nm EUV. Do dyspozycji użytkownika oddano dwa rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz 6 rdzeni Cortex-A55 podkręconych na 2 GHz. Za wrażenia graficzne odpowiada układ Arm Mali-G68. Jak na procesor debiutujący w 2022 roku przystało, upchnięto tu również modem 5G działający zarówno w technologii sub-6 GHz jak i mmWave.

Źródło: Samsung

Nowy układ mobilny zoptymalizowano z Fused Multiply-Add (FMA), którego zadaniem jest poprawa pracy na akumulatorze i wydłużenie jej życia. W procesor zaszyto jednostkę przetwarzania neuronowego (neural processing unit – NPU), dzięki której każdy Exynos 1280 może skorzytać z analizy ruchu w czasie rzeczywistym, czy monitoring wielu obiektów naraz. Wydajność układu wynosi w przybliżeniu 4,3 TOPS-ów.

Ponadto nowy układ mobilny Samsunga poradzi sobie z rozdzielczościami FullHD+ oraz odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz. Procesor przetwarzania obrazu obsłuży matryce o rodzielczości do 108 megapikseli i 16 Mpix w dodatkowych sensorach. Całość uzupełnia elektroniczna stabilizacja obrazu oraz możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę.

Co się tyczy łączności – oprócz ww. obsługi 5G, Exynos 1280 wyposażono w dwuzakresową obsługę Wi-Fi w standardzie 802.11 ac MIMO, Bluetooth 5.2, oraz Quad-constellation multi signal używany w pozycjonowaniu GNSS L1 oraz L5. Pamięć wewnętrza funkcjonuje w standardzie UFS 2.2.

Wydajność i parametry nowego procesora Samsunga przypominają więc to, co znajdziemy chociażby w konkurencyjnym układzie MediaTek Dimensity 920. Miejmy nadzieję, że Qualcomm wkrótce dołączy do walki w tym segmencie.