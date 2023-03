Co za promocja: Spotify Premium za darmo na aż 4 miesiące!

Spotify Premium zapewnia szereg korzyści – dla osób, które chcą korzystać z tego serwisu na urządzeniach mobilnych, opłacanie subskrypcji jest wręcz koniecznością. Teraz jednak można korzystać z płatnej wersji za darmo przez aż cztery miesiące!

Spotify Premium za darmo na aż 4 miesiące!

Szwedzki serwis strumieniowy z muzyką i podcastami dość często przygotowuje promocje, jednak najczęściej oferował „tylko” trzy miesiące za 0 złotych dla nowych użytkowników. Obecni, którzy korzystali z płatnej wersji, ale zrezygnowali z subskrypcji, mogli zaś wykupić pakiet Premium za 19,99 złotych na trzy miesiące, podczas gdy to standardowa cena za jeden miesiąc.

Teraz jednak Szwedzi podbili stawkę, ponieważ oferują możliwość korzystania ze Spotify Premium za darmo przez aż cztery miesiące! Gdzie jest haczyk, bo w końcu oferta jest zbyt atrakcyjna, aby go nie było, prawda? Naturalnie – bez zaskoczeń najnowsza oferta jest dostępna tylko dla osób, które wcześniej nie korzystały z pakietu Premium. Ponadto promocja obejmuje plan Premium Individual, czyli dla jednej osoby.

Niestety, podczas gdy w przypadku poprzednich, podobnych promocji – jak już zostało wspomniane – zawsze przygotowywano wariant dla osób, które zrezygnowały w odpowiednio odległej przeszłości z subskrypcji, w najnowszej edycji całkowicie je pominięto. Spotify wprost informuje, że oferta 4 darmowych miesięcy nie jest dostępna dla użytkowników, którzy korzystali już z Premium. Przy tej okazji „synowie marnotrawni” nie mogą zatem niższym kosztem powrócić do grona subskrybentów.

Promocja, która zapewni nowym subskrybentom dostęp do pakietu Premium Individual, dostępna jest do 10 marca 2023 roku. Można go wykupić na tej stronie lub bezpośrednio w aplikacji na smartfonie.

Regulamin Oferty promocyjnej Spotify Premium

Dlaczego warto wykupić Spotify Premium?

Jak wspomniałem, plan Premium zapewnia szereg korzyści, niedostępnych dla użytkowników pakietu Free, czyli bezpłatnego. Mowa tu o możliwości odtwarzania dowolnych utworów i pomijania ich bez limitu, a także pobierania muzyki, aby móc jej posłuchać offline, tj. bez dostępu do internetu. Ponadto w Spotify Premium nie ma reklam.

Dla osób, które dużo słuchają muzyki za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu mobilnym, wspomniane udogodnienia jak najbardziej są warte opłacania subskrypcji – moim zdaniem, mówiąc z własnego doświadczenia, Spotify Free jest na dłuższą metę wręcz nieużywalne na smartfonie, a na pewno irytujące. Osobiście jednak rzadko korzystam z tej platformy na telefonie – przeważnie uruchamiam ją podczas pracy na komputerze. I mimo że nie jestem subskrybentem, w wersji na PC nie ma żadnych ograniczeń przełączania utworów, można też włączać dowolne piosenki. Co więcej, praktycznie nie ma żadnych reklam audio (choć, ku mojemu zdziwieniu, kilka dni temu pojawiła się jedna, ale tylko jedna) – są głównie w postaci banerów, które w ogóle nie przeszkadzają, gdyż nie są inwazyjne.

Ile kosztuje Spotify Premium?

Subskrypcja dla jednej osoby standardowo kosztuje 19,99 złotych miesięcznie. Dostępny jest też plan Duo dla dwóch osób za 24,99 złotych miesięcznie i Family dla 6 osób za 29,99 złotych. Ponadto przygotowano też dedykowany pakiet dla studentów za 9,99 złotych – w jego przypadku trzeba potwierdzić status studenta. Aktualnie trwa promocja, w ramach której nowi subskrybenci mogą korzystać z planów Duo, Family i Student przez 1 miesiąc za darmo. Co ważne: pakiety można zmieniać w każdym momencie.

Warto też zaznaczyć, że w przypadku planów Duo i Family Spotify zastrzega, że są one przeznaczone tylko dla osób, które mieszkają razem, ale serwis tego nie weryfikuje, podobnie jak Netflix. Przynajmniej na razie.