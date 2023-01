Te smartfony były hitem w Orange w 2022 roku. Kupiłbyś któryś z nich?

Wiele osób w Polsce kupuje nowy smartfonu o operatora. Jako że 2022 rok mamy już za sobą, Orange postanowiło podzielić się listą modeli, które cieszyły się największą popularnością wśród jego klientów w minionym roku. Patrząc na to zestawienie, można dojść do tylko jednego wniosku.

Jak po smartfon, to do operatora, do operatora…

Operatorzy mają w swojej ofercie mnóstwo różnych telefonów – począwszy od klasycznych konstrukcji z klawiaturą alfanumeryczną, kończąc na flagowcach za kilka tysięcy złotych. Wśród Czytelników Tabletowo.pl najczęściej największe zainteresowanie wzbudzają najdroższe, topowe smartfony, zarówno z Androidem, jak i iOS. I trudno się temu dziwić, w końcu to w nich stosowane są najnowsze innowacje, które z czasem trafiają do tańszych modeli. A to właśnie one są kupowane najczęściej przez klientów w Polsce.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Duże zainteresowanie topowymi urządzeniami nie przekłada się na ich sprzedaż, co widać nie tylko po tym, z jakich smartfonów korzystają Polacy, ale również po liście, udostępnionej przed rzecznika Orange, Wojciecha Jabczyńskiego. W opublikowanym przez niego zestawieniu na próżno szukać jakiegokolwiek flagowca. Nie ma w nim również żadnego iPhone’a, mimo że według GlobalStats Apple ma ponad 12,5% udziałów w Polsce.

Jakie smartfony kupowali najczęściej klienci Orange w 2022 roku?

Rzecznik Orange podał, że w ciągu całego minionego roku największą popularnością wśród klientów tego operatora cieszyły się modele Samsung Galaxy A13, Xiaomi Redmi 9A, realme C11, Samsung Galaxy A53 5G i Xiaomi Redmi Note 11. Jak widać, są to w większości bardzo przystępne cenowo urządzenia, skierowane do osób o mniejszych wymaganiach.

Najdroższym smartfonem z wymienionych przez rzecznika Orange jest Samsung Galaxy A53 5G, który kosztował na start 2099 złotych, aczkolwiek wielokrotnie dało się go kupić w niższej cenie lub promocji, w ramach której klienci mogli odzyskać część wydanej na niego kwoty.

Ceny pozostałych modeli, które w 2022 roku cieszyły się największą popularnością wśród klientów Orange, w większości przypadków wynosiły na start kilkaset złotych, jedynie cena Redmi Note 11 oscylowała wokół 1000 złotych. Mimo wszystko wyraźnie widać, że wybierano bardzo przystępne cenowo urządzenia.