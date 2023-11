Te smartfony Samsunga otrzymają Androida 14 do końca roku

Zamiast nieco zwolnić na koniec roku, Samsung podkręca tempo. Jeżeli kilka tygodni temu na liście urządzeń, które otrzymają Androida 14 wraz z One UI 6 nie widzieliście swojego smartfona lub tabletu, to warto sprawdzić najnowsze prognozy koreańskiego giganta.

Ty też możesz mieć Androida 14

Źródłem nowej rozpiski Samsunga dotyczącej aktualizacji sprzętów do najnowszej iteracji systemu z zielonym robotem jest SamMobile oraz lista przygotowana na rynek niemiecki. Biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o europejskim państwie, inne kraje, w tym Polska, nie powinny czekać dłużej na nową wersję systemu niż nasi zachodni sąsiedzi.

Zarówno model Galaxy S23 Ultra jak i zeszłoroczny S22 Ultra mogą się pochwalić Androidem 14 i One UI 6 na pokładzie (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oczywiście warto mieć na uwadze, że informacje z tej listy nie muszą się przekładać jeden do jednego na sytuację polskich użytkowników Samsunga. Najlepszym na to dowodem jest sugestia z rozpiski, że modele z serii Galaxy S22 otrzymają Androida 14 w grudniu. A przecież użytkownicy tych modeli mogą go pobierać już od kilku dni.

Nowa lista Samsunga

Nie przedłużając, poniżej możecie sprawdzić, które smartfony i tablety koreańskiego producenta mogą w najbliższych tygodniach wzbogacić się o nową wersję systemu:

W przypadku tabletów lista przesłana przez Samsunga prezentuje się tak:

Jeżeli na liście nie ma Waszego smartfona lub tabletu – głowa do góry. Gdy Samsung uwinie się z powyższymi sprzętami szybciej niż zakłada, może weźmie na warsztat kolejne urządzenia.