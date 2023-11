Samsungi Galaxy S22 otrzymują Androida 14 z One UI 6

Niedawno Samsung opublikował harmonogram udostępniania systemu Android 14 z nową wersją swojej nakładki One UI 6. I tak, jak się spodziewaliśmy… nie dotrzymał terminów, przynajmniej w Polsce. Właściciele smartfonów z serii Galaxy S22 nie muszą jednak już dłużej czekać na aktualizację – mogą od dziś ją pobierać.

Samsung udostępnia system Android 14 smartfonom z serii Galaxy S22

Jako pierwsze aktualizację do Androida 14 z One UI 6 otrzymały Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra – 30 października 2023 roku. Dziś, trzy tygodnie później, najnowszą wersję oprogramowania dostają również Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Jeśli zatem posiadacie któregoś zeszłorocznego flagowca, sprawdźcie, czy już na Was nie czeka.

Wasz smartfon Samsung sam powinien zakomunikować Wam, że jest dostępna aktualizacja do Androida 14 z One UI 6. Jeśli jeszcze tego nie zrobił, możecie wywołać ją ręcznie w Ustawieniach urządzenia. Może się jednak zdarzyć, że mimo to nie będziecie mogli jej pobrać i zainstalować – w takim przypadku musicie uzbroić się w cierpliwość.

Dodamy również, że informację o dostępności aktualizacji do Androida 14 i One UI 6 otrzymaliśmy od naszego Czytelnika Błażeja, który posiada model Samsung Galaxy S22 Ultra bez oprogramowania operatora. Czasami smartfony z dystrybucji operatorskiej muszą poczekać na nowy system nieco dłużej, aczkolwiek nie jest tak w każdym przypadku.

Jeśli Wasz Samsung nie dostał jeszcze nowego Androida i One UI możecie dopytać Waszego operatora o termin udostępnienia aktualizacji, aczkolwiek z doświadczenia wiemy, że niekoniecznie musicie otrzymać satysfakcjonującą odpowiedź i wówczas pozostaje Wam już tylko cierpliwe oczekiwanie, aż przyjdzie kolej na Wasz smartfon.

Pełny wykaz zmian i nowości, jakie przynosi Android 14 z One UI 6

Poniżej możecie zobaczyć zrzut ekranu z pełnym wykazem zmian i nowości, które zawiera aktualizacja do Androida 14 z One UI 6 (na smartfonie Galaxy S22 Ultra). Screenshot przesłał nam nasz wierny Czytelnik Błażej – dzięki Ci!