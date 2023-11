Prototyp Apple Watcha na zdjęciach. Powstał przed premierą pierwszej generacji

Pierwszy Apple Watch zadebiutował w 2015 roku, szybko stając się hitem sprzedażowym. Teraz dostępna jest już jego 9. generacja. Natomiast dzięki udostępnionym zdjęciom możemy zobaczyć, jak wyglądał prototyp z końca 2013 roku. Warto zaznaczyć, że przypominał on już produkt finalny, który trafił do sprzedaży.

Prototyp Apple Watcha z 2013 roku

Smartwatch z Cupertino jest jednym z tych nielicznych produktów, które zostały wprowadzone za rządów Tima Cooka i odniosły ogromny sukces. Jak już wspomniałem na wstępie, obecnie mamy do czynienia z jego 9. generacją, która mimo iż nie przynosi rewolucji względem starszych wersji, to zdecydowanie jest dobrym produktem.

Historia zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Nie chodzi o premierę pierwszego modelu, ale o okres testów prototypów. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, gdy wspomnę, że Apple, tak samo jak inne firmy, prowadzi testy produktów, które zadebiutują dopiero za kilka lat. Niewykluczone, że obecnie w siedzibie Apple jest właśnie sprawdzane zupełnie nowe urządzenie, które oficjalnie zadebiutuje przykładowo w 2025 roku i zmieni branżę.

Wróćmy jednak do Apple Watcha. Giulio Zompetti, kolekcjoner urządzeń Apple, pochwalił się zdjęciami prototypu, a dokładniej modelu testowego z końca 2013 roku. Wykonany jest on ze stali nierdzewnej, a także możemy zobaczyć zestaw trzech poziomo umieszczonych czujników. Co ciekawe, zainstalowane jest na nim narzędzie SwitchBoard oparte na iOS 8 w wersji dla iPoda touch. Wypada wyjaśnić, że SwitchBoard to zewnętrzne oprogramowanie Apple, które pozwala inżynierom i osobom pracującym przy procesie montażu sprawdzić, czy poszczególne komponenty działają poprawnie (np. wyświetlacz lub głośniki).

Ładowarka jest inna

Na zdjęciach prototypu ładowarka wizualnie przypomina produkt, który został dołączony do pierwszego Apple Watcha. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest ona kompatybilna z żadnym smartwatchem Apple, który trafił do sprzedaży. Niewykluczone więc, że system ładowania pod koniec 2013 roku nieznacznie różnił się od tego finalnie wprowadzonego.

Zdjęcia prototypowego Apple Watcha to z pewnością przyjemna ciekawostka dla wielu fanów firmy Tima Cooka. Przyznam, że za kolejne 10 lat chciałbym zobaczyć podobne fotki, ale tym razem prototypu testowanego w 2023 roku. Ciekawe, co Apple ukrywa teraz w swojej siedzibie.