Inteligentne okulary Huawei Eyewear 2 zadebiutowały w Polsce. Znamy ich cenę

W Polsce zadebiutował zdecydowanie interesujący gadżet chińskiego producenta. Poznajcie inteligentne okulary Huawei Eyewear 2, którymi powinny zainteresować się m.in. osoby, które często słuchają muzyki.

Okulary Huawei Eyewear 2

NIewykluczone, że nie kojarzycie pierwszej generacji omawianych okularów, ale nie ma to znaczenia. Wypada jednak wspomnieć, że model z „dwójką” w nazwie – jak podkreśla sam producent – zapewnia lepszą jakość dźwięku, wyższą maksymalną głośność, skuteczniejsze zbieranie głosu i czystsze połączenia. Oznacza to, że mamy do czynienia z produktem poprawionym i po prostu lepszym.

Należy zaznaczyć, że nie są to inteligentne okulary, które przeznaczone są do wyświetlania obiektów AR. Głównych zadaniem, oprócz oczywiście pełnienia funkcji normalnych okularów, jest dostarczanie dźwięku, czyli chociażby możliwość słuchania ulubionej muzyki czy wykonywania połączeń telefonicznych. Inteligentne okulary Huawei Eyewear 2 dostępne są w dwóch wersjach oprawek: awangardowych Browline i klasycznych Semi-Frame i trzeba przyznać, że jak najbardziej mogą się podobać.

Opływowa ramka w modelu Browline nadaje okularom nowoczesnego wyglądu. Oprawka została tutaj wykonana ze stopu tytanu i waży zaledwie 4,7 gramów (bez soczewek). Tytanowa ramka w kolorze srebrnym charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na korozję i elastycznością. W modelu Semi-Frame czarne prostokątne oprawki wykonane są z włókna celulozowego i stopu metali. Oba rodzaje ramek umożliwiają zastosowanie szkieł korekcyjnych – oryginalnie okulary sprzedawane są ze szkłami bez korekcji. Dodatkowo okulary uzyskały stopień wodo- i pyłoszczelności IP54.

Huawei Eyewear 2 Browline (fot. Huawei)

Na pokładzie nie zabrakło ciekawych rozwiązań, które mają zapewnić dźwięk w dobrej jakości. Mamy chociażby podwójny dynamiczny przetwornik kierunkowy oraz architekturę akustyczną z dwoma cewkami i czterema magnesami. Jasne, jest to otwarta konstrukcja, ale według Huawei m.in. technologia odwróconego pola dźwiękowego 2. generacji sprawia, że dźwięk kierowany jest precyzyjnie w stronę kanału słuchowego, więc można cieszyć się muzyką i rozmową, nie rozpraszając innych.

W kwestii rozmów, warto wspomnieć o rozwiązaniu, które w założeniach ma pozwolić na zachowanie wyższego poziomu prywatności. Otóż okulary Huawei Eyewear 2 rozpoznają, kiedy użytkownik znajduje się w cichszym miejscu i automatycznie zmniejszają poziom głośności. Nie zabrakło funkcji, która eliminuje szumy, co dodatkowo podnosi jakość prowadzonych rozmów.

Huawei Eyewear 2 Semi-Frame (fot. Huawei)

Akumulatory wbudowane w okulary mają zapewnić do 11 godzin słuchania muzyki i do 9 godzin rozmów. Ponadto w trybie czuwania czas pracy wynosi do 4 dni (gdy są noszone bez używania funkcji audio) oraz wytrzymają przynajmniej miesiąc, gdy są przechowywane w etui. W razie potrzeby 10-minutowe podładowanie zapewnia do 3 godzin odtwarzania muzyki, a do pełna możemy je naładować w czasie 50 minut. Stan naładowania sprawdzimy na wskaźniku umieszczonym na zauszniku.

Wypada jeszcze dodać, że okulary Huawei Eyewear 2 współpracują z systemami Android, iOS oraz Windows. Dodatkowo możemy je połączyć z dwoma urządzeniami otrzymując funkcję płynnego przełączania.

Ile kosztują okulary Huawei Eyewear 2?

Okulary są już dostępne w sprzedaży, a sugerowana cena detaliczna obu wersji została ustalona 1299 złotych. Można je kupić wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl.