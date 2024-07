Apple zmienia kolor swojego małego głośnika. Z czarnego na… czarny

HomePod Mini zyskał nową wersję kolorystyczną. Różnica jest jednak tak mała, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby ludzie zaczęli mylić opcję Midnight z dotychczas sprzedawaną Space Grey.

Zmieńmy na to samo

Apple postanowiło zaktualizować dostępne wersje kolorystyczne swojego niewielkiego głośnika HomePod Mini. Do tej pory na stronach producenta widniały opcje: Blue, Yellow, Space Grey, White i Orange. Teraz wydanie Space Grey zostało podmienione na Midnight. Nowa wersja jest tak bardzo podobna do starej, że strasznie trudno wychwycić między nimi różnice – przynajmniej na zdjęciach produktowych.

HomePod Mini w wersji Space Grey po lewej i Midnight po prawej (źródło: Apple)

Na powyższym zdjęciu lekki „połysk” lewego głośnika może wynikać z innego oświetlenia muzycznej kuli, albo jakości samego zdjęcia. Różnice mogą też wynikać z innego materiału użytego do produkcji obudowy HomePoda Mini. Otóż gigant z Cupertino twierdzi, że siatka głośnika jest w 100% wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. W wypadku wersji Space Grey i każdej innej, która nie jest czarna ;) odsetek wykorzystania przetworzonego plastiku wynosi 90%.

Cała reszta „nowego” głośnika jest taka sama, jak w innych opcjach kolorystycznych: podzespoły, podświetlenie czy panel dotykowy działają tak samo. Apple nie zmieniło konstrukcji HomePodów Mini od czasu premiery tego urządzenia w listopadzie 2020 roku.

Apple wciąż nie oferuje HomePodów w Polsce

Cena HomePodów Mini się nie zmieniła – w sklepie Apple wciąż wynosi ona 99 dolarów za sztukę. Mówimy o dolarach, bo w polskim internetowym sklepie producenta nie znajdziemy tych głośników. Nowa wersja Midnight ma być dostępna od 17 lipca w sklepach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Singapurze i 28 innych krajach i regionach.

Może to czas na dostępność w Polsce? W naszym kraju w HomePody można zaopatrywać się tylko u resellerów i autoryzowanych dystrybutorów Apple. Nie byłbym chyba zbyt optymistycznie nastawiony co do oficjalnego otworzenia sprzedaży na polskojęzycznej stronie producenta. Inteligentny głośnik sterowany jest między innymi przez komendy głosowe, a Siri jak nie rozumiała polskiego języka, tak nie rozumie nadal.