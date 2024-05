Samsungi Galaxy S22 dostają OneUI 6.1 w Polsce! Lista nowości ciągnie się jak stąd do Seulu

To jest to, na co czekali właściciele ex-flagowców Samsunga. Aktualizacja wprowadzająca inteligentne funkcje do smartfonów z 2022 roku nareszcie została udostępniona w Polsce!

One UI 6.1 dla Galaxy S22

Na początku maja Samsung udostępnił aktualizację wnoszącą Galaxy AI dla smartfonów z serii Galaxy S22, ale to było w Korei Południowej. Kwestią czasu było to, by ten tłusty update trafił na europejski rynek. I oto jest: można już pobierać One UI 6.1 na ex-flagowce Galaxy S22!

Aktualizacja Samsunga Galaxy S22 Ultra (screen: Linkyop)

W wersji dla smartfonów Galaxy S22 Ultra wspomniana paczka funkcji wymaga pobrania jakichś 3 GB danych. Co ciekawe, zestaw nie zawiera majowych poprawek zabezpieczeń. Producent „wypchnął” jedynie kwietniowe, co oznacza, że jeszcze tego samego miesiąca posiadaczy flagowych modeli z 2022 roku czeka jeszcze jedna, tym razem mniejsza aktuzalizacja.

Co Samsung zawarł w aktualizacji?

Najkrócej mówiąc: Galaxy AI. Funkcji sztucznej inteligencji, z wielką pompą prezentowane podczas prezentacji urządzeń z serii Galaxy S24, będzie można teraz swobodnie używać na Galaxy S22. Samsung przedstawia pełną listę zmian. W ich skład wchodzą także rzeczy niezwiązane z AI, na przykład usprawnienia zabezpieczeń, aplikacji Pogoda czy Klawiatura:

Funkcja Zakreśl, by wyszukać,

Tłumaczenie połączeń telefonicznych w czasie rzeczywistym,

Tłumaczenie rozmów odbywających się twarzą w twarz,

Tłumaczenie tekstów z obrazów, znaków, dokumentów i nie tylko,

Streszczanie i tłumaczenie stron www,

Asystent notatek,

Automatyczna transkrypcja nagrań głosu,

Asystent pisania w Klawiaturze Samsung,

Inteligentna edycja zdjęć,

Generowanie tapet AI,

Ustawienia zaawansowanej inteligencji,

Porady AI na temat poprawy twoich zdjęć oraz wideo,

Kopiowanie elementów z jednego obrazu i wklejanie w kolejnym,

Tworzenie niestandardowych naklejek,

Dokładniejsze wycinanie obrazu,

Ulepszone wyszukiwanie w Galerii,

Funkcja zmiany szybkości odtwarzania w Galerii,

Edytowanie wideo na wielu urządzeniach,

Nowe funkcje edytowania tapet,

Dodatkowe widgety na ekranie blokady oraz funkcji Always On Display,

Niestandardowe ustawienia alarmów z przypomnieniami,

Więcej naklejek do personalizacji kalendarza,

Odnowione ustawienia Kalendarza,

Kategorie przypomnień,

Nowy widget Trybu na Ekranie startowym,

Opcja zmiany kolejność trybów,

Nowe zasady procedur,

Tryb Kontur Relumino,

Udostępnianie treści do większej ilości urządzeń,

Nowa aplikacja Samsung Find,

Udostępnianie swojej lokalizacji innym,

Emitowanie dźwięku z Auracast,

Synchronizowanie grupy kart internetowych z innymi urządzeniami,

Ulepszona ochrona danych w Samsung Cloud,

Szybkie i bezpieczne logowanie z użyciem kluczy dostępu,

Bicie własnych rekordów w Samsung Health,

Więcej opcji osiągania celów dziennych aktywności,

Ulepszone śledzenie cyklu,

Łatwiejszy dostęp do efektów połączeń wideo i trybu mikrofonu,

Więcej informacji w widgecie aplikacji Pogoda,

Wprowadzanie głosu bez pozbywania się klawiatury,

Otwieranie wszystkich zminimalizowanych aplikacji jednocześnie,

Sugestie wyszukiwania Google w Szukaczu,

Więcej możliwości ochrony baterii.

Jak widzicie, tylko wymieniłem nowości związane z najnowszą aktualizacją. By poznać ich opisy, odsyłam Was do strony wsparcia Samsunga, na której wkrótce powinny się niebawem pojawić. Ewentualnie możecie skorzystać z analogicznej stronki, na której znajduje się opis funkcji One UI 6.1 dla Galaxy S23 Ultra – jest on identyczny z tym, który wyświetla się podczas pobierania update’u właścicielom Galaxy S22.

Pobranie tego zestawu funkcji to dobry sposób na odświeżenie wrażeń z korzystania z dwuletnich flagowców Samsunga. Miłego zasysania!