Upały nie odpuszczają – Huawei ma dla nas gorące promocje!

Wszyscy zgodzimy się, że zapiekanka na dworcu czy niedzielny rosołek smakują wspaniale na gorąco. Choć w letniej promocji Huawei nie ma ani jednego i drugiego, to w zamian możemy trafić na produkty, które przykuwają wzrok niższymi cenami.

Jakie promocje czekają na nas od Huawei?

Pozostając ostatni raz w tekście w klimatach gastronomicznych, nie ma co się skupiać na surówce i ziemniaczkach – przejdźmy od razu do mięska.

Na start wchodzą dwa laptopy stojące na przeciwległych końcach widełek cenowych. MateBook D16 to tegoroczna propozycja producenta na niedrogie, mobilne biuro. Kasia testowała najbardziej dopasioną wersję MateBook D16 z innym wyświetlaczem i procesorem, jednak wygląd i jakość wykonania czy wygodna klawiatura to zalety, które charakteryzują każdy dostępny w Polsce wariant. Podczas promocji możemy zamówić model z 2024 roku z procesorem Intel Core i5-12450H, 8 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane za 2399 złotych. W gratisie otrzymujemy także przedłużoną, 3-letnią gwarancję i pakiet biurowy Microsoft Family 365 na 12 miesięcy.

Kiedy jednak w kwestii laptopa nie ma miejsca na zbyt dużo kompromisów, możemy przyjrzeć się MateBoox X z 2023 roku. Decydując się na ten model otrzymujemy jednostkę z CPU Intel Core i7-1360P, 16 GB RAM-u oraz SSD 1TB. Kasia pochwaliła ten model za kapitalne głośniki, świetny design oraz ekran 3K z częstotliwością odświeżania 90 Hz i powłoką antyrefleksyjną. W trakcie promocji cena sprzętu spadła z 7999 do 7499 złotych, a producent przewiduje dla Was prezenty w postaci 3-letniego wsparcia, pakietu biurowego Microsoft 365 Family na rok oraz etui.

Huawei MateBook D 16 2024 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Skromne obniżki na tablety Huawei

Jeżeli wolicie sprzęt z dużym ekranem, w którym klawiatura jest opcjonalnym akcesorium, to może zainteresują Was obniżki cen na tablety producenta. Zaczynając tym razem od droższej opcji – w trakcie letniej promocji cenę modelu MatePad Pro 13.2″ obniżono z 4199 na 3999 złotych. Myli się jednak ten, kto spodziewa się w tej cenie „golasa”. Huawei dorzuca do zestawu klawiaturę, rysik, etui oraz roczną ochronę na ekran. Ja po lekturze recenzji MatePad Pro 13.2″ autorstwa Kuby wiem, że jest to sprzęt warty rozważenia na liście zakupowej.

Huawei MatePad Pro 13.2″ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

A co jeżeli ogranicza Was budżet i mówicie sobie „1999 złotych i ani grosza więcej”? To dobrze się składa, bo MatePad 11,5”S jest dostępny właśnie w takiej cenie. Recenzja MatePada 11,5”S, również spod pióra Kuby podpowiada, że najmocniejszą stroną tego urządzenia jest przede wszystkim ekran, głośniki stereo oraz czas pracy.

Flagowe smartfony i akcesoria również nie ominęły promocji

Na recenzję Huawei Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra jeszcze przyjdzie czas. Jeżeli jednak czujecie się kupieni zdjęciami flagowego smartfona z Teneryfy, możecie zamówić jeden z tych modeli, a za dobrany do koszyka smartwatch Watch GT 4 zapłacicie tylko złotówkę. Zegarek ma już nieco stażu na rynku, ale to nie żadna wada, wręcz przeciwnie – wiemy, że jest to udana konstrukcja, co dawno temu potwierdziła recenzja Huawei Watch GT 4 dostępna na Tabletowo.pl.

Huawei Pura 70 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

A jeśli interesują Was wyłącznie akcesoria Huawei, to na tym polu promocyjna akcja producenta także nie zawodzi. Decydując się na zakup smartwatcha Watch Fit 3 (zrecenzowanego przez Piotra) za 699 złotych możemy otrzymać w prezencie słuchawki FreeBuds SE 2 warte ok. 199 złotych. Chętni na zegarek Watch GT 4 w wersji z tarczą 41 mm otrzymają dodatkowy pasek w kolorze niebieskim warty 99 złotych, natomiast wybierając tarczę 46 mm, gratisowy pasek jest czarny.

Ci z Was, którzy najchętniej zainwestowaliby w wyjątkowe słuchawki TWS mogą skusić się na model FreeClip w cenie 799 złotych. Huawei oferuje w tym przypadku wsparcie na wypadek zgubienia – w ten sposób chcąc dokupić brakującą słuchawkę płacicie 50% ceny.

Aby wszystko ładnie poukładać na koniec – promocja na Watch Fit 3 ze słuchawkami trwa od 15 lipca do 28 lipca 2024 roku. Rabat na smartfony Huawei Pura 70 Pro i Ultra z zegarkami będzie dostępny od 15 lipca do 4 sierpnia 2024 roku, również w wyżej wymienionych sklepach. Pozostałe promocje objęte są okresem 15 lipca – 11 sierpnia 2024 roku. Poniżej krótka ściągawka z dostępnymi rabatami i w jakich sklepach ich szukać:

Powyższa tabela zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!

Regulamin Akcji Promocyjnej Sklepu internetowego Huawei.pl –

„Gorące okazje – Huawei na lato 24.06-11.08.2024”