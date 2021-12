Revolut dla urządzeń Huawei z HMS już dostępny w AppGallery!

Revolut jest kolejną aplikacją, zintegrowaną z HMS, co oznacza, że mogą ją pobrać z AppGallery również posiadacze smartfonów Huawei bez GMS (Usług Mobilnych Google). I powinni to rozważyć, ponieważ czeka na nich bardzo atrakcyjna promocja.

Reklama

Revolut w AppGallery dla urządzeń Huawei z HMS już dostępny z promocją na start!

Użytkownicy urządzeń Huawei z HMS nie mogą narzekać na brak aplikacji – w AppGallery znajdą dużą część tych najpopularniejszych, a pozostałe mogą pobrać z innych źródeł, co sam producent mocno ułatwia. Od teraz w oficjalnym sklepie z aplikacjami znajdą również ogromnie popularny program Revolut. To szczególnie ważna wiadomość, ponieważ brytyjski fintech w samej Polsce obsługuje ponad milion klientów.











źródło: AppGallery

Revolut jest kolejną aplikacją, za pomocą której użytkownicy urządzeń z HMS mogą zarządzać swoimi finansami – wcześniej z HMS zintegrowano również m.in. aplikacje IKO PKO BP, mBanku, Banku Millennium i Alior Banku. Przy okazji warto wspomnieć, że klienci wybranych banków jednocześnie mają także dostęp do płatności zbliżeniowych HCE lub/i BLIKA zbliżeniowego.

Reklama

Revolut to superaplikacja do zarządzania finansami, dlatego cieszymy się, że jest już dostępna dla użytkowników naszego sklepu AppGallery. Platformy finansowe, właśnie takie jak Revolut, wpisują się w nasz cel, jakim jest umożliwianie dostępu do najlepszych aplikacji i usług bankowych jeszcze większej liczbie osób na całym świecie. Siri G. Borsum, Global VP Finance vertical Eco-Development & Partnership w Huawei CBG

To jednak nie koniec dobrych wieści, ponieważ producent wraz z brytyjskim fintechem przygotowali bardzo kuszącą promocję dla klientów. Osoby, które pobiorą aplikację ze sklepu AppGallery, otrzymają dwumiesięczny, bezpłatny dostęp do subskrypcji Premium.

źródło: Huawei

Gratis jest zatem cenny, ponieważ standardowo miesięczna opłata za plan Premium wynosi 29,99 złotych. Oznacza to, że klienci mogą zaoszczędzić aż 60 złotych (bez dwóch groszy). Nie można jednak zbyt długo zwlekać, gdyż oferta obowiązuje tylko do 31 grudnia 2021 roku. Oczywiście po skończeniu okresu promocyjnego można przejść na inny plan, także ten bezpłatny Standard lub tańszy Plus.