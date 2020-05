To ważny moment w historii Revolut – FinTech ma w Polsce już ponad milion klientów

Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść. W przypadku Revoluta by to jednak nie przeszło, ale brytyjski FinTech nie musiał się uciekać do takich niecnych uczynków, ponieważ użytkownicy w Polsce bardzo chętnie dołączają do grona jego klientów. Na obecną chwilę jest ich już ponad milion. To bardzo ważny moment w historii tej firmy.

To nie cud, że Revolut odniósł sukces w Polsce

Mimo że do naszego kraju zawitało wiele FinTechów, to właśnie Revolut może się pochwalić największą rozpoznawalnością i popularnością. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że jako pierwszy zaoferował tak korzystną i kompleksową ofertę, którą wielkie banki zaczęły kopiować, jak tylko zorientowały się, że korzystne przewalutowania po atrakcyjnym kursie działają na klientów jak magnes.

To bowiem właśnie tym aspektem Revolut zaskarbił sobie serca (i finanse) użytkowników w Polsce, gdyż jeszcze do niedawna nie były one czymś powszechnie dostępnym. A bardzo przydają się one podczas kupowania w zagranicznych sklepach i w trakcie wycieczek do krajów, gdzie płaci się w innej walucie – jest rzeczywiście korzystniej niż przy korzystaniu z karty debetowej/kredytowej, wydanej przez bank.

Dziś oferta Revolut jest znacznie bogatsza, a w przyszłości może być jeszcze mocniej rozbudowana, gdyż oczekuje się, że FinTech zacznie proponować lokaty oraz pożyczki i kredyty.

Revolut ma w Polsce już ponad milion klientów

Brytyjski FinTech jest pierwszym w Polsce, który w kraju nad Wisłą przyciągnął do siebie milion klientów – nie musiał ich kraść, sami do niego przyszli. Oprócz atrakcyjnej oferty, z pewnością przyciągał ich również bardzo korzystny program poleceń, dzięki któremu można było otrzymać kartę za darmo lub nawet kilkadziesiąt złotych dla obu osób.

Revolut przy okazji podzielił się bardzo ciekawymi danymi za ostatnie 12 miesięcy, które pokazują, że użytkownicy w dużej części korzystają z oferty FinTechu nie tylko sporadycznie, ale regularnie i w wielu różnych sytuacjach, także w kraju. Dowodem na to jest fakt, że przez miniony rok wydali oni w sumie – uwaga – 3,5 miliarda złotych.

Jak możecie zobaczyć na powyższym wykresie, w ciągu minionych 12 miesięcy użytkownicy Revolut wydali najwięcej pieniędzy w kategoriach Zakupy, Podróże, Spożywcze, Restauracje i Transport. W pierwszych dwóch oraz ostatniej dużą część stanowiły wydatki w internecie. Oprócz tego, pokaźne kwoty poszły również na Rozrywkę, Usługi, Zdrowie, Media i szeroko pojęte Inne.

Bezpieczeństwo też jest ważne

Wydawać pieniądze nie jest trudno, ale należy to robić z zachowaniem najwyższej ostrożności, szczególnie w sieci, gdzie bardzo łatwo o kradzież, jeśli klient zbagatelizuje kwestie bezpieczeństwa.

Revolut oddaje w ręce użytkowników narzędzia, dzięki którym mogą czuć się bezpiecznie podczas robienia zakupów w sieci. FinTech umożliwia im utworzenie wirtualnej karty z numerem innym niż plastikowa, którą można w każdym momencie dezaktywować. Klienci mogą też korzystać z kart wirtualnych ze zmiennym numerem (zmienia się on po każdej transakcji online). Dodatkowym zabezpieczeniem jest kod 3D Secure, tj. potwierdzenie płatności po otrzymaniu powiadomienia push z aplikacji.

Revolut zadbał również o bezpieczeństwo transakcji przy użyciu plastikowej karty. Jeśli to możliwe, zaleca się korzystanie z systemu Apple Pay bądź Google Pay lub całkowite wyłączenie funkcji płatności zbliżeniowych, jeśli nie są potrzebne. Podobnie można postąpić w przypadku transakcji z użyciem paska magnetycznego i wypłat z bankomatu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest też (opcjonalna) geolokalizacja – jeśli telefon nie znajduje się w pobliżu karty, płatność na terminalu nie przejdzie.

Ciekawym i niewątpliwie również bardzo przydatnym w przypadku kradzieży karty zabezpieczeniem są mechanizmy analizujące aktywność na karcie, koncie i w aplikacji. Jeśli odnotują jakieś niezwykłe zachowanie, mogące wskazywać na ingerencję złodzieja, zablokują transakcję i powiadomią o tym użytkownika. Jeśli potwierdzi, że to on ją wykonał, wówczas dalej będzie procedowana – w przeciwnym razie będzie mógł zamówić nową kartę, a środki zostaną zatrzymane na koncie.

Bonus: PROMOCJA

Z okazji pozyskania pierwszego miliona klientów w Polsce, Revolut przygotował specjalną ofertę, dzięki której nowi użytkownicy dostaną kartę za darmo z darmową dostawą. Zarejestrować można się na dedykowanej stronie.

