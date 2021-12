Prezent dla gadżeciarza? Sprawdź propozycje Media Expert

Akcja partnerska

Zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia to doskonały moment, aby sprawić swoim bliskim wyjątkowy prezent. Nie jest to łatwe zadanie, z którym co roku musimy się mierzyć, przeszukując sklepy oraz Internet, w poszukiwaniu tej jednej idealnej rzeczy. Szczególnie jeśli musimy wymyślić, jaki prezent dla gadżeciarza, sprawi mu największą radość. Na rynku znajdują się ogromne ilości produktów – jaki zatem wybrać?

Reklama

Smartwatch

Główną zaletą smartwatchy jest mobilność oraz uwolnienie rąk, co dotychczas było niemożliwe w przypadku telefonów komórkowych. Smartwatche stały się idealnym rozwiązaniem dla ludzi aktywnie uprawiających sport, głównie dzięki wielu funkcjom ułatwiającym trening, takim jak: pulsometr, monitoring natlenienia krwi, mierzenie prędkości i jakości snu.

Smartwatche posiadają kilka trybów, dostosowanych do rodzaju ćwiczeń: bieganie, chodzenie, pływanie, jazda na rowerze i wiele innych. Dla osób szczególnie lubiących wyzwania, dużym ułatwieniem będą wbudowane: kompas, pomiar temperatury otoczenia i skóry, wysokościomierz, żyroskop, czujnik geomagnetyczny i oświetlenia, a także funkcja SOS. Urządzenie można sparować ze smartfonem, dzięki czemu będziemy mogli odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne, także w trybie głośnomówiącym.

Reklama

Smartwatch HUAWEI Watch 3 Pro Elite Titanium LTE został zaprojektowany tak, aby jak najdokładniej imitował swoim wyglądem wysokiej klasy zegarek. Jedynym zdaniem, jest to doskonały prezent dla gadżeciarza.

Zamów zegarek >>

A jeśli zastanawiasz się nad innym modelem, z pomocą przyjdzie konfigurator dostępny pod tym adresem. Wystarczy odpowiedzieć na kilka szybkich i prostych pytań o swoje preferencje, by strona automatycznie zaproponowała modele, którymi warto się zainteresować.

Smartband

Opaska smartband zaprojektowana została głównie z myślą o byciu asystentem, w codziennym dbaniu o nasze zdrowie. Urządzenie wyposażono w potężną liczbę programów, ułatwiających codzienny trening, niezależnie od tego, czy robimy to hobbystycznie, czy zawodowo.

Smartband XIAOMI Mi Band 6 ma aż 30 programów ćwiczeń, takich jak: bieganie, pływanie, wspinaczka, jazda na rowerze, fitness, chodzenie i wiosłowanie. Co ważne, tryb pływania można podzielić na 5 różnych stylów, tak aby jak najlepiej dopasować pracę opaski do naszych ćwiczeń. Certyfikat 5 ATM zapewnia, że smartband jest wodoszczelny do 50 metrów pod wodą. Dużym atutem tego typu urządzeń jest śledzenie naszych funkcji zdrowotnych, także po zakończonym treningu.

Monitoring stresu, poziomu natlenienia krwi i jakości snu, pozwolą nam na sprawdzenie, czy wybrany przez nas zestaw ćwiczeń, rzeczywiście przynosi zamierzone skutki, a także czy nasze zdrowie i kondycja się poprawiają. Smartband można sparować z naszym telefonem komórkowym, co znacząco ułatwi korzystanie z niego, ale także pozwoli nam na użytkowanie szeregu dodatkowych funkcji.

Poprzez opaskę będziemy mogli monitorować wiadomości, połączenia, otrzymywać informacje o pogodzie, a ponadto odtworzymy muzykę, która uprzyjemni trening. Ekran urządzenia możemy z łatwością spersonalizować, wybierając nawet własne zdjęcia jako tło dla wyświetlacza.

Zamów smartband >>

Xiaomi Mi Smart Band 6 (źródło: Xiaomi)

Hulajnoga elektryczna

Przemieszczanie się z miejsca na miejsce w dzisiejszych czasach to coraz większy problem. Zakorkowane ulice i zatłoczona komunikacja miejska, z pewnością nie zachęca, a już na pewno nie sprawia przyjemności z podróży. Świetną alternatywą stają się powoli hulajnogi elektryczne, które doskonale sprawdzą się jako prezent dla gadżeciarza.

Prosta konstrukcja, połączona z wysoką wydajnością sprawia, że hulajnoga elektryczna doskonale nadaje się do przemieszczania się po każdym mieście. Silnik o mocy 350 W, gwarantuje nam rozwinięcie prędkości do 25 km/h, przy zasięgu 25 km. To w zupełności wystarczy na każdy rodzaj podróży – czy to do pracy, czy na spotkanie ze znajomymi.

Hulajnoga elektryczna DUCATI Pro 2 Plus została w pełni przystosowana do ruchu, gdyż posiada: sygnał dźwiękowy, świetlny (oświetlenie LED z przodu i tyłu) oraz amortyzację. Baterię o pojemności 7,8 Ah naładujemy w czasie 5-6 godzin. Największą zaletą e-hulajnogi jest ekologia, która aktualnie stała się istotnym elementem życia wielu osób.

Zamów hulajnogę >>

_

Tekst partnerski podesłany przez Media Expert