Mimo upływu czasu, Huawei P30 Pro wciąż ma wierne grono użytkowników. Huawei doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego jeszcze nie zakończył wsparcia dla tego modelu. Posiadacze tego smartfona w Europie wkrótce otrzymają dużą aktualizację.

Reklama

Baza użytkowników Huawei P30 Pro wciąż jest ogromna

Od premiery serii Huawei P30 minęło już ponad dwa i pół roku. Mimo to wiele osób wciąż z niego korzysta. W sumie nic w tym dziwnego, ponieważ jeszcze nie tak dawno wielokrotnie dało się go kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Obecnie jest to praktycznie niemożliwe, przynajmniej w przypadku oficjalnej polskiej dystrybucji.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Huawei P30 Pro „sprzyja” również fakt, że był to ostatni flagowiec marki Huawei z Usługami Mobilnymi Google. Bo chociaż Huawei Mobile Services i AppGallery są stale udoskonalane i dają dostęp do coraz większej liczby aplikacji (w tym bankowych z obsługą płatności zbliżeniowych), to dla wielu osób brak GMS jest dyskwalifikujący.

Reklama

Huawei nie pomaga dodatkowo ograniczony dostęp do niezbędnych do produkcji smartfonów komponentów, przez co na przykład seria Huawei P50 wciąż nie trafiła do sprzedaży w Europie. Flagowe modele z rodziny Huawei P40 i Mate 40 również nie są już dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Nic zatem dziwnego, że baza użytkowników Huawei P30 Pro wciąż jest ogromna. W komentarzach pod artykułami na Tabletowo i na Facebooku Tabletowo bardzo często widzimy komentarze zadowolonych posiadaczy tego smartfona. O wysokim poziomie tego modelu, pomimo upływu ponad dwóch i pół roku od premiery, świadczą także liczne głosy osób, które postanowiły przesiąść się na nowszego flagowca i niestety nie są zadowolone, że to zrobiły.

Huawei P30 Pro wkrótce otrzyma dużą aktualizację. Ruszyły beta testy EMUI 12 w Europie

Producent musi zdawać sobie z tego sprawę, skoro wciąż nie zakończył wsparcia dla smartfonów z serii Huawei P30. HUAWEI.blog donosi, że w Niemczech rozpoczęły się beta testy EMUI 12 dla P30 Pro, co oznacza, że model ten w niedalekiej przyszłości powinien otrzymać aktualizację do najnowszej wersji interfejsu. Jednocześnie testy beta nowego EMUI wystartowały również dla Huawei Mate 20 Pro, który też cieszył się ogromną popularnością wśród klientów z Polski (szczególnie że na otwarcie sklepu huawei.pl dało się go kupić za zaledwie 1499 złotych).

Według oficjalnych informacji, proces udostępniania EMUI 12 dla smartfonów Huawei rozpocznie się w pierwszej połowie 2022 roku. Aktualizację otrzymają również nawet modele z serii Huawei P20 i Mate 10.