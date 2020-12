Revolut uzupełnia ofertę o plan Revolut Plus. Zyskaj zwrot za koncerty, na które nie poszedłeś

Revolut ma do zaoferowania nowy produkt – plan Revolut Plus. Skupia się on na ochronie kupujących. Zakupy klientów będą chronione na wypadek odmowy zwrotu towaru, uszkodzenia czy kradzieży.

Revolut rusza z ofertą Revolut Plus

Revolut wciąż poszerza możliwości swoich płatnych planów. Początkowo opcje dodatkowe były przydatne głównie dla tych, którzy regularnie przewalutowują swoje środki, ale teraz wachlarz oferowanych przez nie możliwości jest znacznie szerszy.

Fintech dorzuca do nich kolejne. Na przykład teraz pojawiło się w Polsce uzupełnienie w postaci Revolut Plus. To nowy plan w cenie 14,99 zł/mies., który skupia się na ochronie zakupów klienta. Wydając pieniądze, musi on liczyć się z ryzykiem kradzieży, uszkodzeniem czy odmową zwrotu towaru. Revolut Plus jest swego rodzaju jego ubezpieczeniem.

Jakie są poziomy ochrony zakupów? Skorzystają z niej klienci planów:

Plus – do kwoty 1000 euro,

Premium – do kwoty 2500 euro,

Metal – do kwoty 10000 euro,

jeśli tylko w rok od transakcji zakupiony przedmiot dozna przypadkowego

uszkodzenia lub zostanie skradziony.

Posiadacze płatnych planów nie muszą też martwić się o odmowę zwrotu towaru w ciągu 90 dni od daty zakupu, ani zwrotu biletów na wydarzenia i koncerty, z których nie udało się skorzystać – zwrot trafi bezpośrednio na ich konto w Revolut.

Poza tym – wszystkie zalety płatnych planów

Powyższa ochrona włączana jest do każdego płatnego planu, więc także obsługa konsumentów w trudnych przypadkach, realizowana jest w pierwszej kolejności.

Oprócz tego, każdy z nich oferuje analizę wydatków, narzędzia do budżetowania, Revolut Junior oraz szereg innych usług.