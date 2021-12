Huawei wybrał najlepsze aplikacje i gry w AppGallery

Znamy już najlepsze aplikacje w Sklepie Google Play i najlepsze aplikacje w App Store w 2021 roku. Teraz przyszedł czas, abyśmy poznali najlepsze aplikacje w AppGallery. Huawei wybrał programy i gry które szczególnie wyróżniły się na tle pozostałych produkcji, dostępnych w jego autorskim sklepie. Wyróżniono również twórców motywów.

Reklama

Huawei wybrał najlepsze aplikacje na Androida z AppGallery

Producent ogłosił zwycięzców konkursu HMS Editor’s Choice Awards 2021. Firma po raz kolejny wyróżniła twórców najlepszych aplikacji, gier i motywów, które użytkownicy mogą pobierać ze sklepu AppGallery. Nagrody przyznano w różnych kategoriach – lista nagrodzonych jest długa.

Najlepszą aplikacją w kategorii ekologicznej została Too Good To Go, która pozwala ograniczyć marnowanie jedzenia – użytkownicy mogą kupić w niższej cenie jedzenie z restauracji, które się nie sprzedało, ale wciąż nadaje się do zjedzenia. Z kolei za najlepszą aplikację wspierającą zdrowie uznano adidas Running app by Runtastic.

Reklama

Komisja wyróżniła także nawigację TomTom GO (kategoria Wygoda) oraz aplikacje iTranslate Translator & Dictionary (kategoria Rozwój Osobisty) i myTuner Radio & Podcasts (kategoria Rozrywka).

Z kolei wśród najlepszych gier znalazły się World of Tanks Blitz, Homescapes, Guardians of Cloudia, State of Survival i Top Eleven 2022. Ponadto w ramach konkursu HMS Editor’s Choice Awards 2021 wyróżniono także dziesięciu twórców motywów. Są to: JoJoesArt, butterfly-effected GmbH, Robert Bürger, Alexander Rinas, Biatec/VIENNA STUDIOS/Dominus, Saint On, SBA17, Mikich_blaz, styles4you i Milos Fedak.

źródło: Huawei

Zwycięzcy HMS Editor’s Choice Awards 2021 zostalu wybrani przez zespoły ekspertów Huawei z całej Europy.

Naszą uwagę przyciągają aplikacje, które przekładają się na lepszą jakość życia – poprzez wsparcie dla inicjatyw ekologicznych, pomoc w monitorowaniu stanu zdrowia i kondycji fizycznej, czy popularyzację projektów artystycznych. dr Jaime Gonzalo, wiceprezes HMS Europe

Przy okazji producent pochwalił się, że w 2021 roku liczba użytkowników AppGallery w Europie wzrosła o 35% w porównaniu do 2020 roku. Jednocześnie odnotował też 43,5 mln aktywnych użytkowników w miesiącu. Najwyżej oceniane aplikacje, gry i motywy można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.