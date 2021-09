Alior Bank zmienił zdanie. Aplikacja Alior Mobile dostępna dla urządzeń Huawei bez usług Google

W ubiegłym roku Alior Bank nawet nie brał pod uwagę opracowania aplikacji dla smartfonów Huawei bez dostępu do sklepu Google Play. Czas potrafi jednak naprawdę dużo zmienić.

Aplikacja Alior Mobile zintegrowana z HMS

HMS, czyli Huawei Mobile Services, to zestaw usług, w połączeniu z którymi działają aplikacje zainstalowane na urządzeniach Huawei, pozbawionych dostępu do sklepu Google Play. Ponieważ programy te wymagają dostosowania ich do specyficznego środowiska systemowego, deweloperzy nie zawsze podejmują się przepisywania ich dla tylko jednego typu klientów. Być może dlatego Alior Bank długo nie chciał umieszczać własnej aplikacji bankowej w sklepie App Gallery – odpowiedniku sklepu Google Play dla nowych sprzętów z logo Huawei.

Coś jednak musiało się zmienić w podejściu Alior Bank, skoro ogłoszono dziś, że aplikacja Alior Mobile została zintegrowana z Huawei Mobile Services i dzięki temu stała się oficjalnie odstępna dla osób korzystających z nowszych smartfonów z logo kwitnącego lotosu.

Samo Alior Mobile można było znaleźć w App Gallery już od grudnia ubiegłego roku, ale wciąż działało wyłącznie na smartfonach obsługujących Google Mobile Services. Upłynęło więc naprawdę dużo czasu, by wszyscy klienci banku zyskali możliwość pobierania aplikacji na smartfony Huawei, bez względu na rodzaj systemu na smartfonie.

Stale rozwijamy funkcjonalności dostępne w Alior Mobile i dostosowujemy je do wymagań użytkowników. Zależy nam, by aplikacja była jak najprostsza w obsłudze, a jednocześnie wspierała naszych klientów w ich codziennym życiu. Partnerstwo z producentami smartfonów daje taką możliwość. Cieszymy się, że teraz wszyscy użytkownicy telefonów Huawei będą mogli poznać zalety Alior Mobile. Michał Targoński, dyrektor Działu Systemów Digital w Alior Banku.

Jakie nowe smartfony Huawei obsłużą Alior Mobile?

Jak dotąd, niektórzy posiadacze nowych urządzeń Huawei, mogli tylko pomarzyć o aplikacji Aliora na swoich urządzeniach. Ponieważ to się zmieniło, w App Store odpowiednią wersję Alior Mobile znajdą właściciele smartfonów:

Alior dołącza więc do grona banków, które zadbały o dostępność swojej aplikacji dla ograniczonej grupy klientów, posiadających smartfony bez dostępu do sklepu Google. Wśród takich instytucji znajdują się na przykład Bank Millenium czy Getin Noble Bank.