CO-TO-JEST?! realme GT 2 Pro wygląda jak postać z Among Us

Często słyszymy, że wszystkie smartfony wyglądają tak samo i nie da się odróżnić urządzeń jednej marki od drugiej, a nawet poszczególnych modeli w obrębie portfolio danego producenta. realme GT 2 Pro nie będzie można pomylić z żadnym innym sprzętem, a co najwyżej z postacią z gry Among Us.

Reklama

realme GT 2 Pro wygląda jak postać z Among Us

Czy smartfony realme są oryginalne? Można z tym polemizować, aczkolwiek nie można odmówić producentowi odwagi, bo jako jedyny nie boi się odważnych projektów – wystarczy spojrzeć na realme GT czy realme GT Master Edition, a to tylko dwa przykłady z brzegu. W przypadku realme GT 2 Pro poszedł jednak na tzw. całość.

Design realme GT 2 Pro szokuje, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Niektórzy dopatrzyli się podobieństwa do postaci z gry Among Us, natomiast mnie osobiście przypomniały się Huawei Nexus 6P i Huawei Nova (ten pierwszy także był krytykowany przez swój niecodzienny design). Jednocześnie widać też „inspirację” (?) OPPO Find X3 Pro, ponieważ w nim identycznie rozwiązano kwestię „wyspy” na aparaty. To jednak nie dziwi, gdyż realme jest „marką-córką” OPPO i wchodzi w skład tego samego koncernu BBK Electronics.

Reklama

Design szokuje, ale specyfikacja realme GT 2 Pro będzie prawdziwie topowa

Niedawno realme zapowiedziało, że zamierza wzbogacić swoją ofertę o flagowce z krwi i kości z bezkompromisową specyfikacją. Pierwszym będzie właśnie realme GT 2 Pro, który nie tylko pokazał się naszym ciekawskim oczom, ale też zdradził mnóstwo szczegółów na temat swojego wyposażenia.

Smartfon zostanie wyposażony w (prawdopodobnie płaski) wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także procesor Snapdragon 8 Gen 1 oraz 12 GB LPDDR5 RAM i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1.

Specyfikacja realme GT 2 Pro obejmować będzie również aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i trzy na tyle: główny 50 Mpix + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 8 Mpix teleobiektyw. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy aż 125 W i system Android 12 z interfejsem realme UI 3.0.

Cena realme GT 2 Pro. Kiedy premiera?

Cena realme GT 2 Pro zaczynać się ma od 799 dolarów (równowartość ~3325 złotych) za model bazowy, zatem prawdopodobnie na rynku pojawią się też inne konfiguracje pamięciowe (zapewne wśród nich znajdzie się wersja z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej).

Oficjalnej premiery tego smartfona spodziewamy się już w pierwszym kwartale 2022 roku, czyli w okresie od stycznia do marca.