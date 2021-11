To już pewne – realme wejdzie w segment flagowców premium!

realme początkowo wydawał się być raczej zainteresowany budżetową i co najwyżej nisko-średnią półką smartfonów. Wraz z jednak rosnącą u klientów świadomością marki, zaczęło się to zmieniać. W ofercie pojawiły się mocne urządzenia podgryzające zdecydowanie droższe modele. Wygląda na to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia – realme wejdzie na rynek flagowców premium.

realme idzie za ciosem

O realme jest ostatnio dość głośno. Producent zaskarbia sobie sympatię coraz większej liczby użytkowników. Najlepszym tego przykładem są udziały firmy na rynku – to w tej chwili najszybciej zdobywający rynek producent.

Nic w tym dziwnego. Producent w swojej ofercie ma wiele świetnych urządzeń w niemal każdej półce cenowej. Owszem, budżetowców i średniaków nie brakuje, a ostatnio Chińczycy wzięli sobie za cel podgryzanie flagowców. Efektem tego jest realme GT, który swoją specyfikacją jasno pokazuje, kogo bierze sobie za cel.

Pomimo, że to niezłe urządzenie, to nie da się ukryć, że do flagowca z krwi i kości mu daleko. To co najwyżej „flagship killer”, który i w tej roli wcale nie jest najlepszy w klasie. Niebawem ma się to jednak zmienić, gdyż producent planuje zrobić kolejny krok na przód.

Flagowiec z krwi i kości nadchodzi!

Jak informuje na Twiterze Sky Li, dyrektor generalny realme, firma niebawem wprowadzi na rynek flagowe urządzenie premium w cenie powyżej 800 dolarów. Oznacza to, że nadchodzący model będzie pierwszym w historii firmy urządzeniem premium, mającym konkurować bezpośrednio z najlepszymi flagowcami na rynku.

Oprócz tego krótkiego komunikatu, przedstawiciel firmy nie zdradził żadnych szczegółów. Niemniej, tego typu deklaracja, przed premierą urządzenia, jasno pokazuje, że Chińczycy są pewni swego. Zapowiada się naprawdę ciekawe wejście w ten segment.

realme GT Neo 2 / źródło: realme

Spekuluje się, że nowy smartfon otrzyma wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ o wysokiej częstotliwości odświeżania. Możliwe, że sercem urządzenia zostanie niewydany jeszcze procesor Snapdragon 898. Niewykluczone, że nowy flagowiec otrzyma szybkie ładowanie z mocą do 125 W – w taką technologię mają zostać też wyposażone nadchodzące flagowce Oppo i OnePlusa, a więc producentów należących do tej samej grupy kapitałowej, co realme.

Zarówno Oppo, jak i OnePlus, wydłużają wsparcie dla swoich flagowców, więc można założyć, że wieloletnie wsparcie otrzyma również nadchodzący flagowiec firmy.

Nie powinniśmy się jednak spodziewać premiery urządzenia przed końcem roku – ta prawdopodobnie będzie miała miejsce na początku 2022 roku.