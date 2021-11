UOKiK sprawdzi, czy influencerzy oszukują widzów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił sprawdzić, czy polscy autorzy treści w internecie nie próbują oszukiwać finansowo osób, które trafiają na ich materiały.

UOKiK w walce z internetowym oszustwem

Internet to niebezpieczne miejsce. Nie brakuje stron internetowych, gdzie możemy złapać wirusa, który uszkodzi dane, jakie znajdują się na dysku. Najbardziej bolą jednak straty finansowe. To właśnie z chęci łatwego zysku powstało ransomware czy cyfrowe waluty, które po osiągnięciu odpowiedniej dla twórców kapitalizacji, znikają tak, jak $SQUID.

Równie bolesne są sytuacje, gdzie oszukuje osoba, którą ktoś obserwuje i śledzi w internecie. Do takich osobistości często należą influencerzy, dlatego UOKiK przyjrzy się ich działaniom.

Rozpocząłem postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić zaangażowanie influencerów w promowaniu scamu. Sprawdzimy, czy twórcy weryfikują oferty komercyjnej współpracy i jak się zachowują, gdy zostaną wykryte nieprawidłowości, w tym czy wycofują się z reklamowania produktu bądź oferują naprawę szkody swoim followersom. Nie można bezrefleksyjnie decydować się na wątpliwą współpracę tylko z pobudek finansowych. Każdy influencer powinien przestrzegać prawa przy promowaniu produktu bądź usługi oraz brać odpowiedzialność za swoje działania. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Nie jest to pierwsza akcja urzędu wymierzona w influencerów. Wcześniej UOKiK postanowił sprawdzić posty reklamowe, które nie były oznaczane jako sponsorowane. Dzięki tym działaniom twórcy zaczęli oznaczać swoje materiały zgodnie z prawem, aby użytkownik wiedział, że ma do czynienia z reklamą.

Przykładem scamu, czyli oszustwa polegającego na wprowadzaniu w błąd, jest sprzedaż w modelu dropshippingu. Działanie polega na dwóch przedsiębiorcach. Pierwszy to polski sklep internetowy, drugi – przedsiębiorca z Azji. Może się zdarzyć, że powstaje sklep internetowy tylko na potrzebę sprzedaży jednego produktu.

Influencer zachęca do obserwowania i zakupu niezweryfikowanego produktu, przedstawiając go w samych superlatywach. Po zebraniu wystarczającej kwoty klienci otrzymują produkt pozbawiony wsparcia posprzedażowego związanego z prawem do odstąpienia od umowy lub odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi. W najgorszym przypadku – w ogóle nie otrzymują zamówionego produktu.

Jeśli ktoś promuje wątpliwej jakości produkty, możecie go zgłosić anonimowo na [email protected]. Urząd przeanalizuje zgłoszenie pod kątem postawienia właściwych zarzutów. Warto w załączniku dorzucić zrzut ekranu, nagrany film lub link do konta twórcy wraz z listą zauważonych nieprawidłowości.