Zaletą smartwatchy z Wear OS jest dostęp do ogromnej liczby aplikacji w Sklepie Google Play. Modele, które pracują pod autorskimi systemami, nie dają takiej możliwości, ale Huawei po raz kolejny udowadnia, że również na takich zegarkach można zainstalować programy firm trzecich.

Huawei Watch GT 2 i Watch GT 2e zyskują możliwość instalowania aplikacji firm trzecich

Huawei Watch GT 2 trafił do sprzedaży w Polsce pod koniec października 2019 roku, natomiast Huawei Wacth GT 2e kilka miesięcy później, w kwietniu 2020 roku. Następnie na rynku pojawił się również Watch GT 2 Pro, który jako pierwszy smartwatch Huawei z tej serii zyskał możliwość instalowania aplikacji firm trzecich (na początku 2021 roku).

To o tyle istotne, że wszystkie ww. smartwatche nie pracują na systemie Wear OS by Google, który daje dostęp do ogromnej biblioteki aplikacji w Sklepie Google Play. Nie mają też na pokładzie nowej platformy HarmonyOS jak Huawei Watch 3, za pośrednictwem którego już wkrótce będzie można zamówić taksówkę z aplikacji iTaxi. Model ten oferuje bowiem dostęp do sklepu AppGallery, w którym zewnętrzni deweloperzy mogą umieszczać swoje programy również na wearables Huawei.

Lista aplikacji na smartwatche Huawei Watch GT 2 i Huawei Watch GT 2e była natomiast ograniczona, ale teraz – podobnie jak w przypadku Watch GT 2 Pro – to się zmienia. Na początku w ojczyźnie Huawei, czyli w Chinach.

Modele z serii Watch GT 2 z chińskiej dystrybucji otrzymały bowiem testową wersję oprogramowania, która dodaje wsparcie dla instalacji aplikacji firm trzecich. Ponadto przynosi ona także możliwość przejrzenia danych na temat zarejestrowanej przez smartwatch pracy serca bezpośrednio z jego poziomu, bez konieczności sięgania po smartfon.

Teraz wszystko zależy od tego, jak przebiegną beta testy, ponieważ pokażą one, czy smartwatche Huawei Watch GT 2 i Huawei Watch GT 2e będą sobie radziły z obsługą aplikacji firm trzecich zgodnie z oczekiwaniami zarówno producenta, jak i użytkowników.

Skoro jednak udało się wprowadzić tę funkcję w Watch GT 2 Pro, to jest nadzieja, że tak samo stanie się też w przypadku pozostałych dwóch modeli z tej serii.