Qualcomm miał uprościć nazewnictwo procesorów Snapdragon, a zrobi coś zupełnie odwrotnego

Dotychczas stosowany przez Qualcomma schemat nazewnictwa procesorów Snapdragon był jasny i klarowny. Obecnie klienci bez problemu mogą rozpoznać, jak dany układ plasuje się w hierarchii. Producent postanowił go jednak zmienić i zapowiada się na to, że zamiast ułatwić, utrudni życie mniej zorientowanym w temacie użytkownikom.

Nadchodzi „nowa era Snapdragona”

Aktualnie Qualcomm ma w portfolio pięć linii procesorów – Snapdragon 2xx, Snapdragon 4xx, Snapdragon 6xx, Snapdragon 7xx i Snapdragon 8xx. Niedawno jego oferta wzbogaciła się o cztery nowe platformy mobilne, w tym jedną bez zintegrowanego modemu 5G.

To dość zaskakujące, ponieważ przed kilkoma dniami Qualcomm zapowiedział „nową erę Snapdragona”, w której porzuci dopisek „5G”, ponieważ technologia 5G stała się wszechobecna w jego platformach mobilnych, więc nie ma potrzeby, aby to podkreślać. Czyny niezbyt więc pokrywają się z deklaracjami producenta.

Jednocześnie Qualcomm zapowiedział, że Snapdragon stanie się odrębną marką, która w dodatku zyska całkowicie nową identyfikację wizualną (na przykład kolor złoty ma być zarezerwowany dla produktów premium). Ponadto poinformował, że uprości nazewnictwo swoich platform mobilnych, aby ułatwić klientom rozpoznawanie i wybieranie urządzeń z nimi na pokładzie.

Najnowsze informacje wskazują jednak, że producent tylko utrudni klientom rozpoznawanie pozycji danej platformy mobilnej w hierarchii. Nowy schemat nazewnictwa nie dla wszystkich bowiem będzie zrozumiały.

Nie będzie Snapdragon 8 Gen 1, tylko Snapdragon 8Gx Gen 1

Do tej pory wystarczyło, że klient spojrzał na numer w nazwie procesora – im wyższa liczba, tym jest on lepszy. Proste. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej pierwsza cyfra pozostanie, ponieważ kolejna, flagowa platforma mobilna będzie miała w nazwie Snapdragon 8. Schody zaczynają się jednak dalej.

Już pierwsze informacje na temat Snapdragona 8 Gen 1 wzbudziły u mnie konsternację. Qualcomm zwykł w ciągu jednego roku wprowadzać na rynek przynajmniej dwa flagowe procesory, a to oznaczałoby, że numer generacji zmieniałby się tak szybko, jak liczby w kolejnych generacjach smartfonów z serii OPPO Reno.

Zapowiada się jednak na to, że Qualcomm rozwiąże to inaczej – na jego stronie pojawiła się (załączona powyżej) grafika, która sugeruje, że następca procesora Snapdragon 888+ będzie się nazywał Snapdragon 8Gx Gen 1. To daje producentowi zdecydowanie większe pole do manewru, ale jednocześnie takie oznaczenie (i jakiekolwiek jego wariacje) nie wydają się łatwe do zrozumienia dla przeciętnego klienta.

Ba! Sam czekam, aż Qualcomm wyjaśni, co będą oznaczać poszczególne litery w oznaczeniach jego platform mobilnych, ponieważ na tę chwilę trudno to odgadnąć. Na szczęście wszystko wyjaśni się już 30 listopada 2021 roku podczas Snapdragon Tech Summit, kiedy to Qualcomm oficjalnie zapowie nowego przedstawiciela flagowej serii procesorów.