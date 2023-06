realme 11 Pro 5G i 11 Pro+ 5G od dziś dostępne w Polsce. Są promocje na start!

Choć polskie ceny realme 11 Pro 5G i 11 Pro+ 5G wyciekły już w zeszłym tygodniu, to okazuje się, że wtedy nie dowiedzieliśmy się wszystkiego, bowiem producent ogłosił kuszące promocje na swoje najnowsze smartfony.

Polskie ceny nowych smartfonów realme 11 Pro 5G i 11 Pro+ 5G

realme 11 Pro 5G będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach: 8/128 GB i 8/256 GB, jednak jest jeden „haczyk” – pierwsza z ww. ma być sprzedawana wyłącznie u operatorów, a tylko tę ostatnią kupicie w sklepach.

Regularna cena realme 11 Pro 5G 8/256 GB w sklepach została ustalona na 1999 złotych, ale od 20 czerwca do 2 lipca 2023 roku kupicie go za 1799 złotych, czyli o 200 złotych taniej. Jeżeli natomiast wolicie wersję 8/128 GB i zdecydujecie się ją kupić w Play, to otrzymacie 200 złotych zwrotu na konto – ta promocja obowiązuje od 20 czerwca do 4 lipca 2023 roku.

Jeżeli zaś chodzi o realme 11 Pro+ 5G, to on będzie dostępny w Polsce w tylko jednej konfiguracji – z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jego regularna cena została ustalona na 2399 złotych, ale od 20 czerwca do 2 lipca 2023 roku kupicie go w sklepach za 2199 złotych. Gdy zaś kupicie go w Play lub T-Mobile w okresie od 20 czerwca do 18 lipca 2023 roku, otrzymacie 200 złotych zwrotu na konto.

Na górze realme 11 Pro 5G, na dole realme 11 Pro+ 5G. Oba smartfony będą dostępne w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych (źródło: realme)

realme 11 Pro 5G realme 11 Pro+ 5G Wyświetlacz 6,7 cala Full HD+ 2412×1080 pikseli z odświeżaniem obrazu do 120 Hz i próbkowaniem dotyku do 360 Hz + wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% DCI-P3 6,7 cala Full HD+ 2412×1080 pikseli z odświeżaniem obrazu do 120 Hz i próbkowaniem dotyku do 360 Hz + wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% DCI-P3 Procesor MediaTek Dimensity 7050 2,6 GHz (6 nm) z Mali-G68 GPU MediaTek Dimensity 7050 2,6 GHz (6 nm) z Mali-G68 GPU RAM 8 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 128/256 GB 512 GB Slot na microSD Brak Brak Aparat na tyle 100 Mpix (f/1.79) z sześcioma soczewkami, ekwiwalentem ogniskowej 26 mm i OIS + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi 200 Mpix (f/1.69) z siedmioma soczewkami, ekwiwalentem ogniskowej 22,9 mm i OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro Aparat na przodzie 16 Mpix (f/2.45) 32 Mpix (f/2.45) Łączność Bluetooth 5.2

WiFi 6

5G

NFC Bluetooth 5.2

WiFi 6

5G

NFC Dźwięk głośniki stereo z Dolby Atmos

certyfikat Hi-Res Audio głośniki stereo z Dolby Atmos

certyfikat Hi-Res Audio Czytnik linii papilarnych Tak, w ekranie Tak, w ekranie Dual SIM Tak, 2x nano SIM Tak, 2x nano SIM 3,5 mm złącze słuchawkowe Brak Brak System operacyjny Android 13 z realme UI 4 Android 13 z realme UI 4 Akumulator 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W (zasilacz w zestawie) 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W (zasilacz w zestawie) Wymiary, waga Wersja czarna: 161,6×73,9×8,2 mm, 185 gramów

Wersja beżowa: 161,6×73,9×8,7 mm, 191 gramów Wersja czarna: 161,6×73,9×8,2 mm, 183 gramy

Wersja beżowa: 161,6×73,9×8,7 mm, 189 gramów

Dziś w Polsce zadebiutowały też jeszcze jeden smartfon i słuchawki TWS marki

Wraz z realme 11 Pro 5G i 11 Pro+ 5G producent wprowadził do Polski również smartfon realme C53 (6/128 GB) i słuchawki realme Buds Air 5 Pro. Ten pierwszy będzie dostępny w Polsce od 23 czerwca 2023 roku za 799 złotych, natomiast w przypadków TWS-ów firma poinformowała jedynie, że ich sprzedaż rozpocznie się w kraju nad Wisłą w lipcu 2023 roku. Cena nie została ujawniona.