Poznaj nowe procesory MediaTeka, bo jeszcze o nich usłyszysz

MediaTek zaczyna rozmieniać się na drobne. Do tej pory jego oferta procesorów z serii Dimensity była mocno ograniczona, ale przez to przejrzysta. Tajwańczycy zdecydowali się jednak rozmnożyć układy z tej rodziny.

Nowe procesory MediaTeka

W połowie marca 2023 roku zaskoczyła nas niespodziewana premiera procesora Dimensity 6020, który był pierwszym przedstawicielem serii Dimensity 6xxx, w dodatku o rzadko spotykanym w tej linii oznaczeniu, bowiem większość układów do tamtej pory miała raczej „pełne” liczby w nazwach, tj. na przykład Dimensity 1000, Dimensity 7200, Dimensity 8100 i Dimensity 9200. Wyjątkiem były SoC z rodziny Dimensity 1xxx, w której pojawił się m.in. Dimensity 1050.

Wygląda jednak na to, że to już przeszłość, ponieważ w ofercie MediaTeka pojawiło się właśnie więcej procesorów o takim „nieregularnym” oznaczeniu. Mowa o:

Dimensity 6080,

Dimensity 7020,

Dimensity 7050,

Dimensity 8020

i Dimensity 8050.

Na rynku pojawiły się już pierwsze urządzenia z procesorem MediaTek Dimensity 8020 – smartfon Motorola edge 40 i tablet HONOR Pad V8. Nowy MediaTek Dimensity 7050 ma natomiast zadebiutować na pokładzie serii realme 11, której premiera zaplanowana jest na 10 maja 2023 roku (w Chinach).

źródło: realme Weibo

Jak jednak zauważa Debayan Roy, nie do końca są to nowe procesory, ponieważ Dimensity 7020 to Dimensity 930 ze wsparciem dla pamięci RAM LPDDR5 i UFS 3.1, a Dimensity 6020 i Dimensity 6080 to przebrandowane – odpowiednio – Dimensity 700 i Dimensity 810. Ponadto można natknąć się na informacje, że Dimensity 7050 to Dimensity 920 pod nową nazwą.

Specyfikacja „nowych” procesorów MediaTeka