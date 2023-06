Tmall wchodzi do Europy. Będzie konkurował z Amazonem i Allegro

Polacy bardzo chętnie robią zakupy przez internet, szczególnie na Allegro. Najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce będzie jednak miała kolejnego, poważnego konkurenta.

Allegro będzie miało jeszcze jednego konkurenta

Prezes Alibaba Group, John Michael Evans, ogłosił podczas konferencji w Paryżu, że Tmall wchodzi na europejski rynek. Choć wiele osób w Polsce prawdopodobnie nie zna holdingu Alibaba Group, to warto zauważyć, że należy do niego AliExpress, czyli najpopularniejsza zagraniczna platforma e-commerce w Polsce.

Strona główna Tmall.com (fot. Tabletowo.pl)

Tmall, w przeciwieństwie jednak do AliExpress, sprzedaje również produkty znanych globalnie marek, w tym luksusowych. W związku z tym w Europie będzie konkurował z takimi platformami jak Amazon i właśnie Allegro, które w Polsce niezmiennie jest Numerem Jeden.

John Michael Evans ogłosił, że Alibaba najpierw ruszy z pilotażem Tmall w Hiszpanii, a następnie platforma będzie sukcesywnie pojawiała się również w innych krajach w Europie, w tym – jak dał do zrozumienia – również w Polsce. Nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi, ale Allegro ma czas, aby się na to przygotować, ponieważ Tmall zamierza współpracować z lokalnymi markami. Jeżeli zaoferuje im atrakcyjne warunki, z pewnością przyciągnie ich do siebie, a dzięki temu również polskich klientów.

A skoro mówimy już o polskim podwórku, to warto przypomnieć, że o polskiego klienta postanowiło powalczyć również Temu, aczkolwiek jego rywalem nie jest Allegro, tylko AliExpress. Użytkownicy z Polski mogą już składać zamówienia na tej platformie, płacąc za zamówienia w złotówkach za pomocą m.in. Google Pay i BLIKA.

Są już pierwsze automaty paczkowe AliExpress z logo DHL

W lutym 2023 roku DHL i Cainiao, spółka należąca do chińskiego holdingu Alibaba Group, ogłosiły nawiązanie współpracy, która ma na celu usprawnienie procesu dostarczania przesyłek z AliExpress do polskich klientów. Partnerzy zapowiedzieli bowiem zainwestowanie 60 mln euro w rozbudowę sieci automatów paczkowych w Polsce.

Portal Wiadomości Handlowe informuje, że można już natknąć się na automaty paczkowe Cainiao z logo DHL. Zmieniono kolorystykę maszyn z niebieskiego lub czerwonego na białą z niebieskimi i żółtymi elementami. Podobne malowanie mają automaty DHL POP BOX (tylko bez niebieskiego), w których od grudnia 2022 roku można odbierać paczki z AliExpress. Co ciekawe, jak zauważa serwis WH, urządzenia zostały po prostu oklejone, a nie przemalowane, ponieważ spod okleiny przebija pierwotne malowanie.