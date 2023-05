realme Buds Air 5 Pro to nowe słuchawki, które zaskoczą Cię ceną i specyfikacją

Podczas dzisiejszej premiery najnowszych smartfonów z serii realme 11, firma zaprezentowała także nową odsłonę swoich znanych i lubianych słuchawek true wireless. Buds Air 5 Pro, bo o nich tutaj mowa wywierają pozytywne wrażenie już od pierwszego spojrzenia na ich specyfikację.

Specyfikacja realme Buds Air 5 Pro

Przeszło rok temu miałem okazję testować poprzednią generację słuchawek z tej serii, czyli model Buds Air 3. Już wtedy zrobiły one na mnie naprawdę dobre wrażenie począwszy od ich wyglądu, jakości wykonania, jak również samym brzmieniem i aktywną redukcją szumów, przy zachowaniu naprawdę sensownej cenie oscylującej w okolicach 300 złotych.

Nowe Buds Air 5 Pro nie bez powodu zyskały dopisek “Pro” w nazwie, bowiem oferują one spory progres względem poprzedników. Konstrukcyjnie i wizualnie, Air 5 Pro nie uległy ogromnym zmianom względem trójek. Wciąż mamy zatem do czynienia z klasyczną patyczkową konstrukcją z gumkami dokanałowymi i owalnym etui ładującym. Obudowy dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – beżowym oraz czarnym.

Nad tym co najważniejsze, czyli brzmieniem pieczę sprawuje połączenie dwóch przetworników. Jeden z nich to dynamiczny woofer o średnicy 11 milimetrów odpowiadający za reprodukcję basów, drugi zaś to 6-milimetrowy mikroplanarny tweeter odtwarzający średnie i wysokie tony.

Buds Air 5 Pro (fot. realme)

Dodatkowo, realme zastosowało Bluetooth 5.3 i kodek LDAC, który zapewnia trzykrotnie wyższą jakość dźwięku względem standardowego protokołu AAC. Dzięki temu realme Buds Air 5 Pro mogą szczycić się certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Jest też funkcja dźwięku przestrzennego 3D.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć również aktywnej redukcji szumów. Producent określił ją marketingową nazwą Deep Sea Noise Reduction 2.0. Firma chwali się, że dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów oraz DNN (głębokiej sieci neuronowej), ANC jest w stanie redukować do 50 dB hałasu zewnętrznego.

Dzięki wsparciu dla trybu niskich opóźnień do 40 ms, przynajmniej w teorii słuchawki sprawdzą się także podczas grania. Oprócz tego, nie zapomniano o funkcji multipoint, czyli możliwości łączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie. Z kolei ustawieniami będzie można zarządzać z poziomu dedykowanej aplikacji realme Link. Zastosowany w etui ładującym akumulator ma pozwolić na nawet 40 godzin odtwarzania muzyki.

Cena i dostępność

Premierowe słuchawki będą sprzedawane póki co tylko na rodzimym rynku producenta, czyli w Chinach. Przedsprzedaż rozpoczyna się już teraz i potrwa do 23 maja, a regularnie dostępne będą od 31 maja.

Wyceniono je na 499 juanów, co w przeliczeniu po obecnym kursie daje około 297 złotych. Na ten moment nie wiemy, kiedy słuchawki będą dostępne w Polsce i w jakiej cenie. Zapowiadają się jednak na naprawdę godnego konkurenta dla hitowych w tej półce cenowej Huawei FreeBuds 5i.