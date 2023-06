Play ma ważne wiadomości dla klientów Virgin Mobile

Przez długi czas Play nic nie robił z Virgin Mobile po jego przejęciu w 2020 roku. W 2023 roku operator zaczął jednak porządki, które w pierwszej kolejności odczuli użytkownicy oferty na kartę. Wkrótce to samo czeka osoby korzystające z usług na abonament. Ponadto muszą się one przygotować na zmiany w sposobie wystawiania faktur do zapłacenia.

Klienci usług na abonament stracą dostęp do aplikacji Klubu Virgin Mobile

1 marca 2023 roku Play udostępnił użytkownikom oferty na kartę w sieci Virgin Mobile możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej Play24. Jednocześnie tego samego dnia stracili oni dostęp do aplikacji Klubu Virgin Mobile. Już wtedy operator zapowiadał, że to samo czeka również osoby korzystające z usług na abonament.

Jak operator zapowiedział, tak też zrobił – dziś poinformował, że rozpoczął proces udostępniania klientom Virgin Mobile i jednocześnie użytkownikom ofert na abonament możliwości zalogowania się do aplikacji Play24. Za jej pośrednictwem mogą oni zarządzać swoim kontem, w tym włączyć w kilku prostych krokach dodatkowe pakiety rozmów, SMS-ów czy internetu.

W aplikacji Play24 klienci będą mogli także sprawdzić kwotę ostatniej faktury i opłacić ją bezpośrednio w tym programie z wykorzystaniem Google Play, Apple Pay lub BLIKA. A z myślą o ich wygodzie operator udostępni w tym programie również możliwość włączenia automatycznego opłacania wystawionych faktur za pomocą wybranej metody.

A skoro już o fakturach mowa, to klienci Virgin Mobile otrzymują informację, że w lipcu 2023 roku zmieni się wygląd faktury i sposób fakturowania – od tej pory operator będzie naliczać opłatę za abonament z góry za następny miesiąc, podczas gdy obecnie klienci płacą za dany miesiąc dopiero po jego zakończeniu. W związku z tym jednorazowo otrzymają fakturę za dwa miesiące – poprzedni i bieżący. Aby jednak zmiana ta nie wywołała niezadowolenia, operator zdecydował się wydłużyć termin płatności faktury uwzględniającej dwa okresy rozliczeniowe do 60 dni.

Jednocześnie operator informuje, że niebawem klienci abonamentowi będą mogli korzystać z technologii VoLTE i Wi-Fi Calling. Można powiedzieć, że nareszcie, ponieważ udostępnił te technologie użytkownikom ofert Virgin Mobile na Kartę już w marcu 2023 roku.

Play ma prezent dla klientów usług na abonament

Operator poinformował dziś też, że klienci Virgin Mobile na Abonament, którzy zalogują się do aplikacji Play24, otrzymają jednorazowy pakiet 20 GB do wykorzystania przez 30 dni – można go aktywować w ww. programie do 30 września 2023 roku.

Aplikację można pobrać na Androida ze sklepu Google Play i na iOS z Apple App Store.