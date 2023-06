Czekasz na nowe składane Samsungi? Mamy dobre wiadomości

Letnie Galaxy Unpacked już za pięć tygodni. Coraz więcej wskazuje, że może okazać się ono czystą formalnością, ponieważ informacje na temat nowości, które zadebiutują oficjalnie 26 lipca, płyną do nas szerokim strumieniem. Samsung może nas zaskoczyć tylko negatywnie, ale oby nie.

Obiecujące informacje na temat cen Samsungów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Wiemy już wszystko, co najważniejsze na temat Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Znamy ich wygląd i specyfikacje techniczne, więc w tych obszarach Samsung nas już nie zaskoczy, bo po prostu nie ma czym. Mógłby slotem na rysik S Pen w nowym Galaxy Z Foldzie, ale nic na to nie wskazuje, choć Koreańczycy chcą to zrobić. Cóż, może uda się im w końcu w Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Fold 5 (źródło: MySmartPrice)

Tymczasem odliczamy dni do premiery Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, która według nieoficjalnych informacji odbędzie się 26 lipca 2023 roku w Seulu, stolicy Korei Południowej. Samsung poda na nim też sugerowane ceny swoich najnowszych składanych smartfonów. Mogą Was one miło zaskoczyć.

Jeden z branżowych informatorów, Revegnus (@Tech_Reve), udostępnił na Twitterze informację, że Galaxy Z Flip 5 ma kosztować tyle co Galaxy Z Flip 4, a Galaxy Z Fold 5 ma być trochę tańszy od Galaxy Z Fold 4! A przynajmniej taki jest aktualnie plan. Przez pięć nadchodzących tygodni Koreańczycy mogą jeszcze zmienić zdanie, ale trzymamy kciuki, aby tak się nie stało.

Dla przypomnienia ceny Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 w Polsce w dniu premiery:

Galaxy Z Flip 4 8/128 GB – 5149 złotych, 8/256 GB – 5449 złotych, 8/512 GB – 5999 złotych,

Galaxy Z Fold 4 12/256 GB – 8399 złotych, 12/512 GB – 8999 złotych, 12 GB/1 TB – 9999 zlotych.



7.8 Ocena

Pojawiły się też informacje na temat cen Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic

Widać, że letnie Galaxy Unpacked coraz bliżej, bo pojawiły się również przedpremierowe doniesienia dotyczące cen nowych smartwatchy Samsunga, które niedawno mogliśmy zobaczyć w pełnej krasie.

Według informacji, podawanych przez francuski serwis Dealabs, tyle ma kosztować kolejna generacja zegarków z Korei Południowej:

Galaxy Watch 6 40 mm Bluetooth – 319,99 euro (równowartość ~1420 złotych), 40 mm LTE – 369,99 euro (~1645 złotych), 44 mm Bluetooth – 349,99 euro (~1560 złotych), 44 mm LTE – 399,99 euro (~1780 złotych),

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm Bluetooth – 419,99 euro (~1870 złotych), 43 mm LTE – 469,99 euro (~2090 złotych), 47 mm Bluetooth 449,99 euro (~2000 złotych), 47 mm LTE – 499,99 euro (~2220 złotych).



Należy jednak pamiętać, że to ceny, które mają obowiązywać we Francji – ceny na innych rynkach mogą się nieznacznie różnić. Dla porównania, Galaxy Watch 5 kosztuje we Francji od 299 euro, a Galaxy Watch 5 Pro od 469 euro.