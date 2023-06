Android vs iOS – ile osób korzysta z najnowszej wersji systemu?

Google i Apple nie bez powodu regularnie wydają kolejne wersje swoich systemów operacyjnych. Nie jest jednak tak, że aktualizację otrzymują wszyscy użytkownicy. Bynajmniej. Jaka część urządzeń z Androidem i iOS pracuje obecnie pod kontrolą najnowszego wydania oprogramowania producenta?

Na ilu urządzeniach pracuje Android 13?

Android 13 został wydany w sierpniu 2022 roku, czyli dziesięć miesięcy temu. Wkrótce przestanie być najnowszym systemem sygnowanym zielonym robotem, bowiem nieuchronnie zbliża się udostępnienie Androida 14 – spodziewamy się go w trzecim kwartale 2023 roku, czyli w okresie od lipca do września. Tymczasem możemy po raz kolejny zobaczyć, jak na rynku radzi sobie „Trzynastka”.

Według najnowszych danych, przekazanych przez serwis 9to5Google, Android 13 obecnie kontroluje 14,7% urządzeń na rynku. Od kwietnia 2023 roku jego udziały zwiększyły się zatem o 2,6 punktu procentowego (12,1%). Jak sytuacja wygląda w przypadku pozostałych wersji systemu Google? Ano tak:

Jak widać, każda wersja systemu Google zmniejszyła swoje udziały w porównaniu do stanu w kwietniu 2023 roku. Mimo to Android 13 nadal nie wskoczył do najpopularniejszej trójki, bo okupują ją kolejno Android 11, Android 10 i Android 12.

Na ilu urządzeniach jest iOS 16?

Apple podaje, że na dzień 30 maja 2023 roku 90% wszystkich iPhone’ów, zaprezentowanych w ciągu ostatnich czterech lat, pracowało pod kontrolą systemu iOS 16. Odsetek ten zmniejszy się jednak do 81%, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie smartfony – pozostałe 13% pracuje na iOS 15, a 6% na jeszcze wcześniejszych wersjach systemu.

Jeśli chodzi o iPady, to już tylko 76% tabletów, które Apple zaprezentowało w ciągu czterech minionych lat, ma zainstalowany system iPadOS 16. Biorąc natomiast pod uwagę wszystkie iPady, najnowszy iPadOS 16 kontroluje pracę 71% urządzeń, podczas gdy 20% iPadOS 15, a 9% wcześniejsze wersje.

Apple miażdży Google?

Choć najnowszy iOS/iPadOS ma znacznie większe udziały niż ostatni Android, należy pamiętać, że po pierwsze Apple ma znacznie mniej urządzeń do aktualizacji, a po drugie za punkt odniesienia powinno być brane Google i Pixele – a gigant z Mountain View udostępnił Androida 13 wszystkim smartfonom, wydanym na rynek od sierpnia 2020 roku, więc odsetek Pixeli z najnowszym Androidem jest zdecydowanie większy niż wszystkich urządzeń z Androidem ogółem.

Ponadto trzeba pamiętać, że Android i iOS mają zupełnie inną budowę. Apple musi za każdym razem aktualizować iOS, nawet gdy chce dodać nową funkcję w tylko jednej aplikacji systemowej, podczas gdy Google robi to poprzez sklep Google Play. Ponadto z poziomu Usług Google Play może zapewniać nowe funkcje urządzeniom, które już dawno nie są aktualizowane przez producenta.

Nie można zatem postawić znaku większości pomiędzy Androidem i iOS, a co najwyżej przekreślony znak równości.