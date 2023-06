Już wiem, ile zapłacisz za realme 11 Pro i realme 11 Pro+ w Polsce

Tak to już bywa, że informacje na temat cen nowych smartfonów różnych producentów poznajemy jeszcze przed ich oficjalną premierą w Polsce. Tak też jest w tym przypadku – wiemy już, ile będą kosztowały w kraju nad Wisłą realme 11 Pro i 11 Pro+.

Znamy polskie ceny smartfonów realme 11 Pro i 11 Pro+ przed polską premierą

Polska premiera najnowszych smartfonów chińskiego producenta, które zadebiutowały w pierwszej kolejności w Chinach w zeszłym miesiącu (a następnie w Indiach), zaplanowana jest na 20 czerwca 2023 roku, tj. na najbliższy wtorek. My jednak już dziś wiemy, ile będą kosztowały.

realme 11 Pro (fot. producenta)

Tak się bowiem składa, że w ofercie sklepu Media Expert można już znaleźć obie nadchodzące do Polski nowości. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że klienci w Polsce będą mogli kupić trzy modele:

To ceny prawie 1:1 jak w juanach, tylko w innej walucie. Klienci w Chinach i Indiach mają jednak większy wybór, ale można to zrozumieć, w końcu to znacznie większe rynki niż Polska. Mimo wszystko mieszkańcy Polski nie powinni narzekać, bo wybór dostępnych w kraju nad Wisłą konfiguracji wydaje się optymalny. Można jedynie żałować, że nie będzie dostępna zielona wersja kolorystyczna.

Zielona wersja kolorystyczna realme 11 Pro+ nie będzie dostępna w Polsce (fot. producenta)

Co zaoferują nowe smartfony chińskiego producenta?

Specyfikacja obu smartfonów jest bardzo podobna. Oba zostały wyposażone w obustronnie zakrzywiony (promień krzywizny wynosi 61°) wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i możliwością śledzenia dotyku z prędkością 360 Hz. Do tego ekran w jednym i drugim cechuje się współczynnikiem kontrastu 5000000:1 oraz zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% palety barw DCI-P3.

Oba smartfony otrzymały też procesor MediaTek Dimensity 7050 2,6 GHz (6 nm) z układem graficznym Mali-G68, głośniki stereo z Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, WiFi 6, ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM, port USB-C i akumulator o pojemności 5000 mAh. Ponadto jeden i drugi pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem realme UI 4.0 oraz ma podobne wymiary – 161,6 wysokości, 73,9 mm szerokości i od 8,2 do 8,7 mm grubości (odpowiednio beżowa i czarna wersja kolorystyczna).

Jeśli zaś chodzi o różnice, to ograniczają się one do zaplecza fotograficznego i obsługiwanej prędkości ładowania. realme 11 Pro ma bowiem na przodzie 16 Mpix (f/2.45) aparat i duet 100 Mpix (f/1.75) z OIS + 2 Mpix (f/2.4) na tyle oraz wspiera 67 W ładowanie przewodowe. realme 11 Pro+ oferuje zaś 32 Mpix (f/2.45) aparat na froncie i trzy aparaty na tyle: 200 Mpix (f/1.69) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle, a do tego można go ładować z mocą aż 100 W (do 100% w 26 minut).