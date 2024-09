Lepszy jest Snapdragon czy MediaTek? AnTuTu wskazuje faworyta

Walka pomiędzy Snapdragonami a chipsetami z rodziny Dimensity trwa w najlepsze, a comiesięczny ranking AnTuTu pozwala zorientować się w tym, który procesor w danym momencie zapewnia najwyższą wydajność. Jego najnowsza edycja wskazuje na – przynajmniej chwilową – dominację firmy Qualcomm.

Qualcomm vs MediaTek – ranking AnTuTu za sierpień 2024

Przejdźmy od razu do konkretów. Najwydajniejszym modelem w sierpniowym rankingu AnTuTu okazał się Red Magic 9S Pro+, a więc gamingowy smartfon wyposażony w podkręcony procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (z dopiskiem Leading Version). Na papierze wyglądał jak prawdziwy potwór i osiągane w benchmarku wyniki pokazują, że rzeczywiście nim jest – wykręcał średnio 2,12 mln punktów.

Kolejne trzy lokaty także należą do smartfonów z procesorami Amerykanów, a konkretnie z bazową wersją Snapdragona 8 Gen 3. Odpowiednio są to: OnePlus Ace 3 Pro, Iqoo Neo 9S Pro+ i Asus ROG Phone 8 Pro – cała trójka zdobyła ok. 2,1 mln punktów. Dopiero na piątym miejscu uplasował się Iqoo Neo 9S Pro wyposażony w układ SoC MediaTek Dimensity 9300+, choć warto w tym miejscu zaznaczyć, że różnica punktowa jest tutaj minimalna.

Ranking AnTuTu za sierpień 2024 – topowe modele (źródło: AnTuTu)

A jak sytuacja na średniej półce? Tu też Snapdragony górą

Zgodnie z tradycją opublikowany został również drugi ranking, zawierający już nie topowe modele, lecz smartfony ze średniej półki cenowej. Także w tym zestawieniu górą okazał się amerykański producent. Dwa pierwsze miejsca należą do urządzeń napędzanych przez procesor Snapdragon 7+ Gen 3 – są to odpowiednio OnePlus Ace 3V (z wynikiem ok. 1,42 mln punktów) i Realme GT Neo 6 SE (1,38 mln punktów).

Na najniższym stopniu podium stanął smartfon Redmi K70E z chipsetem MediaTek Dimensity 8300-Ultra (1,35 mln punktów), a pierwszą piątkę zamknęły modele Realme GT Neo 5 SE i Redmi Note 12 Turbo – oba wyposażone w nieco starszy procesor Snapdragon 7+ Gen 2. Różnica pomiędzy dwiema generacjami jest dość wyraźna, co możesz zobaczyć na poniższej grafice:

Ranking AnTuTu za sierpień 2024 – średnia półka (źródło: AnTuTu)

Choć Qualcomm może szczycić się dominacją w rankingach, to tak naprawdę po raz kolejny potwierdza się, że różnice pomiędzy jego procesorami a tymi z rodziny Dimensity są symboliczne. Jeśli zależy Ci na jak najwyższej wydajności, to istotniejsza od barw pozostaje generacja chipsetu. Liczby nie pozostawiają tu złudzeń.